Туристам не понравились расценки «Победы» на дополнительную ручную кладь

Туристам показалась дорогой новая ручная кладь «Победы». С 15 декабря лоукостер разрешит за доплату брать чемодан размера cabin size (55х40х25) прямо в салон. Новость о новом формате перевозки личных вещей гуляет уже несколько дней, а вот прайс на нее появился совсем недавно. Цена будет фиксированной – 3499 руб. «Так и зачем она нужна? Обычный багаж будет дешевле», – тут же высказали пассажиры свои аргументы не в пользу новинку.

© tourdom.ru

Редакция TourDom.ru сравнила оба варианта провоза чемодана на борту бюджетной авиакомпании. Так, на маршруте Москва – Сочи с вылетом 15 декабря разница между безбагажным тарифом и тем, где включен чемодан до 10 кг, составляет 2,3 тыс. Аналогичные доплаты на рейсах из столицы в Минводы или Санкт-Петербург. В этом случае обладателю габаритного чемодана, а не рюкзака 36х30х27 можно сэкономить тысячу рублей на багажном тарифе.

На международных рейсах – Москва – Дубай или Москва – Анталья – в те же даты ситуация практически аналогична. Разница между минимальным и средним тарифом – 2,4 тыс.

А вот, например, на даты с высоким спросом, где динамическое ценообразование уже сильно увеличило стартовую стоимость авиабилетов, ситуация иная. Так, 30 декабря в ОАЭ можно улететь за 28 тыс. налегке или 34,6 тыс. с багажом 10 кг. В Анталью – за 25,9 и 31,5 тыс. соответственно. Тут провоз чемодана в багажном отсеке на 2,5–3 тыс. дороже, чем новая ручная кладь. Так что в пиковые даты чемодан в салон взять будет чуть-чуть выгоднее. Хотя в масштабах прайсов повышенного спроса эта сумма уже не так ощутима, как в тарифах на старте.

Что касается перелетов по России, то здесь в пиковые даты стоимость маленького багажа сравнима с дополнительной ручной кладью – при вылете в Сочи 31 декабря за багаж 10 кг просят 3–3,5 тыс.

Вдобавок к желающим сэкономить пользоваться новой опцией, вероятно, будет та категория туристов, которая не хочет терять время на пересадке в крупных хабах или боится потерять вещи в пути.

Если же сравнивать опцию дополнительной клади в других авиакомпаниях, то, например, у Utair на внутренних рейсах она стоит заметно дешевле – 2,5 тыс. Правда, вес тут лимитирован – 10 кг. А вот за рубеж летать дороже – 4 тыс. Причем оплата на стойке будет уже заметно выше – 6,2 тыс. Все равно что не пройти калибратор на гейте.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» добавит новые услуги для тех, кто хочет взять в полет дополнительную сумку, кошку и ружье.