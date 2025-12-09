В Ессентуках за год турпоток вырос более чем на 30%

Туристический поток в Ессентуках увеличили с начала года более чем на 30%. В основном город-курорт на Ставрополье выбирают жители Московской и Ростовской областей, Краснодарского края и Дагестана, Москвы и Санкт-Петербурга.

© «Это Кавказ»

«Делимся ключевыми показателями туристического потока за 11 месяцев 2025 года: общий турпоток — 318 324 человека. Это на 30,7 % больше, чем за аналогичный период 2024 года (243 427 человек)», — сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По данным администрации, наибольший поток отдыхающих формируют Московская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Москва и Санкт‑Петербург.

В ноябре этого года Ессентуки приняли 30,7 тыс. отдыхающих (+20,8 % к ноябрю 2024-го). Если опираться на статистику мобильных операторов, за 11 месяцев город посетили 2,515 млн человек: это не только отдыхающие, но и транзитные пассажиры, деловые гости и туристы однодневных поездок.