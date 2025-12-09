Оформление сим-карт для иностранцев в России хотят упростить

Минцифры прорабатывает механизм, который позволит операторам связи на постоянной основе проверять на портале «Госуслуги» данные иностранцев при выдаче им сим-карт. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект приказа ведомства.

В документе указывается ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) «как альтернативный способ подтверждения достоверности сведений об абоненте».

С 1 января 2025 года для иностранцев в России действуют более строгие правила оформления сим-карты. Раньше ее можно было купить по паспорту, однако сейчас необходимо подготовить целый пакет документов: заверенный перевод паспорта, оформить СНИЛС через МФЦ, создать и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги», обратиться в отделение банка, чтобы сдать биометрию. После этого иностранец может обратиться к оператору связи, где подтвердят его личность при помощи специального терминала для проверки биометрии.

В тех точках, где нет подобного устройства, Минцифры с 1 июля до 31 декабря 2025 года временно разрешило проверять данные клиента в Единой биометрической системе через «Госуслуги». Как пишут «Ведомости», теперь эту функцию планируется сделать постоянной.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, разрешающий мигрантам иметь не более одной SIM-карты.