Турпоток из Китая в Россию может вырасти на 30-40%

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ о безвизовом въезде жителей КНР. Граждане Китая смогут посещать Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года. MIR24.TV обсудил с экспертом туристические перспективы нововведения.

Туристы традиционно путешествуют организованными группами с насыщенной экскурсионной программой, которая по большей части организуется через компании, связанные с КНР. Представители туротрасли неоднократно отмечали неправомерность ситуации, когда оплата за потребляемые туристские ресурсы не доходила до фискальных органов принимающей страны и полностью оставалась или возвращалась в страну, откуда приехали туристы.

«В составе групповых туров из КНР обычно приезжают пожилые люди, покупающие туры по низкой цене. Организаторы таких поездок мало заботятся о соблюдении местного туристского законодательства. Поэтому отмечались многочисленные жалобы на поведение сотрудников китайских турфирм, сопровождающих группы, да и самих туристов.

Отмена визового режима с Китаем повлияет на изменение структуры турпотока из этой страны в Россию за счет увеличения доли индивидуальных туристов и деловых путешественников.

Этот сегмент китайских туристов заметно растет последние годы. Ожидается, что благодаря отмене виз количество индивидуальных поездок может вырасти на 30-40%, а групповых — на 10%.

«Происходит изменение возрастного состава туристов из КНР — аудитория молодеет. Молодые китайцы активно самостоятельно путешествуют по миру, обладают большей платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой. Для отечественного турбизнеса — это хороший шанс развиваться в направлении совершенствования обслуживания индивидуальных туристов, прибывающих из-за границы, — продолжает Алексей Чудновский.

Туристы из КНР сегодня входят в лидеры по объемам расходов во время зарубежных путешествий. Уже сегодня многие страны конкурируют за право привлечь китайского путешественника, и России в этом смысле важно использовать свои преимущества.

Для российской туротрасли вопрос привлечения и обслуживания китайских туристов отнюдь не праздный, ведь в условиях санкций и ограничений со стороны Запада, китайский рынок — один из тех, кто может обеспечить сопоставимый с Европой турпоток.

«Необходимо отметить, что упомянутый «замкнутый цикл обслуживания групповых китайских туристов никуда не денется, — подчеркивает Алексей Чудновский. — Организованные массовые низкобюджетные туры хоть и рассматриваются в самом Китае как менее престижная форма путешествия, пользуются устойчивым спросом у весьма значительной аудитории.

Безвизовый режим в полной мере позволит реализовать возможности въездного туризма из КНР, повысить загрузку нашей туристической инфраструктуры и создать новые рабочие места.