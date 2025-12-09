Трассы горнолыжного курорта «Арсеньев» обещают запустить до 31 декабря

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил стройплощадку горнолыжного курорта «Арсеньев», где к тестовому запуску готовятся две трассы, подъёмники и пункт проката инвентаря. Курорт должен был открыться год назад, но запуск был отложен из-за проблем с поставкой оборудования.

© Соцсети

Как сообщил губернатор в своём Telegram-канале, на горе Обзорная началось оснежение трассы «Бумеранг» протяжённостью более 1,5 км. В ближайшие дни к ней присоединится вторая трасса — «Стрела». Их общая протяжённость составит более трёх километров. На «Бумеранге» уже работают подъёмники, которые доставляют людей на вершину примерно за 11 минут.

По словам главы края, работают подъёмники, началось оснежение двух трасс, большими темпами идёт подготовка входной группы, где будет работать прокат оборудования. Всё это будет работать к концу этого месяца, к 31 декабря. По заверениям инвестора, в новогодние каникулы люди смогут кататься на этих трассах. А в следующем году — полноценная сдача курорта с гостиницами, бассейнами, с тем чтобы прямо из гостиницы проехать до подъёмника.

Таким образом, если работы пойдут по плану, первые гости смогут опробовать новые трассы уже в период новогодних каникул, хотя и в тестовом режиме.