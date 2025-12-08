Отельеры раскритиковали отказ от невозвратных тарифов при бронировании

Отельеры считают критическим отказ правительства РФ внести в финальную версию новых правил предоставления гостиничных услуг возможность отелей устанавливать невозвратные тарифы. Вопрос так долго обсуждался на законодательном уровне, что представители сферы гостеприимства были уверены в положительном исходе. Но что-то пошло не так.

© tourdom.ru

Изначально планировалось, что в федеральные законы «Об основах туристской деятельности» и «О защите прав потребителей», внесут изменения. Они, в свою очередь, позволили бы потребителю выбирать между обычным бронированием и «невозвратным». Параллельно разрабатывался проект постановления правительства, которое подробно описывало условия применения двух вариантов, которые защищали бы от злоупотреблений.

«На каком-то этапе поправки "упростили", и в итоге в бывшем "законопроекте о невозвратном бронировании" (ФЗ №143 от 07 июня 2025 года) не осталось ничего, кроме уточнения, что правительство РФ при утверждении правил предоставления гостиничных услуг может, в том числе, устанавливать виды и условия бронирования, – отмечает Наталья Петровская, сопредседатель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья". – Но дело в том, что правительство РФ не может принять акты, противоречащие федеральному закону – в данном случае "О защите прав потребителей", который не предусматривает возможности удержаний при отказе от услуг. Видимо, поэтому данный пункт и не смогли внести в постановление, утверждающее новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения».

По мнению отельеров, теперь возможны разные трактовки законодательства:

«Есть ряд документов, которые позволяют вводить невозвратные тарифы, и есть постановления, новые правила размещения, утвержденные правительством, в которых этой нормы нет. И начинается спор между владельцем гостиницы и туристом, в котором каждый по-своему прав. От этой двусмысленности нужно уходить», – говорит председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Коммерческий директор Группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина обозначает еще одну проблему подобных разночтений:

«До тех пор, пока на законодательном уровне не утвердят легитимность невозвратных тарифов, всегда будет возможность для так называемых случаев потребительского экстремизма. К сожалению, на практике суд не встает на сторону отелей, апеллируя действием закона о защите прав потребителей. В крайне редких случаях отель может удержать фактически понесенные им расходы, но доказать их реальность достаточно сложно, так как упущенный спрос к ним не относится».

В законе нужно было просто отразить существующий порядок вещей, считает Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"»:

«Представим ситуацию: отельер продал номер в отеле на новогодние даты, скажем, за полгода. Но человек может накануне отказаться, потому что передумал или нашел где-то дешевле. И теперь, дней за 5 до праздника ему с какого-то перепуга должны вернуть все деньги. Для отельера это потери: где за оставшиеся дни найти нового клиента, не говоря уже о том, что часть денег уже потрачена на содержание гостиницы, рекламу, зарплату персоналу, чтобы забронированный номер ждал этого клиента к Новому году. Почему владелец бизнеса должен нести эти убытки?»

По мнению отельеров, законодатели не всегда понимают разницу в ФПР в турбизнесе, и в других сферах:

«Например, платье, от которого отказались, можно продать через какое-то время – через день, месяц, год, а продать номер месячной давности нельзя».

Впрочем, не все еще потеряно: в Минэкономразвития заявили, что намерены вернуться к теме невозвратных тарифов.

«Но всю работу придется начинать с нуля – готовить очередные поправки в федеральные законы, чтобы снять запрет на право применения видов бронирования, при которых (если их выберет потребитель) у отеля будет право удерживать определенные суммы в зависимости от срока отказа от заезда», – отмечает Наталья Петровская.

Ранее TourDom.ru писал, что в новых правилах предоставления гостиничных услуг есть минимум два важных изменения.