Подъем на Эльбрус разрешат только с аттестованными гидами

Восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии выше 4 тысяч метров будут разрешены только организованным группам в сопровождении аттестованных инструкторов. Такую инициативу выдвинули в Минэкономразвития РФ по итогам совещания по вопросам развития курорта «Эльбрус» с участием главы ведомства Максима Решетникова.

«Прорабатывается инициатива по введению на горе Эльбрус эксперимента, в рамках которого восхождения выше 4000 метров будут разрешены только организованным группам в сопровождении аттестованного инструктора с обязательной регистрацией в реестре», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что эксперимент по организации восхождений направлен на минимизацию рисков и повышение безопасности путешественников с учетом сложных маршрутов, резких изменений погодных условий и процессов акклиматизации.

Глава ведомства поручил руководителям регионов и курортных зон усилить работу по организации переаттестации инструкторов в ближайшее время.

С начала 2025 года в горах Кабардино-Балкарии сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС выполнили более 100 операций, в ходе которых спасли 105 путешественников. При этом значительная часть спасательных работ проводилась в сложных погодных условиях.