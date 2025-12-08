Стало известно, сколько туристов посетят Ингушетию в новогодние дни

Загрузка отелей и гостевых домов в Ингушетии на предстоящие новогодние праздники превысила прошлогодние показатели. В эти дни республика планирует принять порядка 10 тысяч путешественников, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

© «Это Кавказ»

«Средняя загрузка гостиниц и гостевых домов на период с 30 декабря по 8 января составляет 56%, что на 9,8% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего Ингушетия планирует принять около 10 тысяч туристов в новогодние дни», — говорится в сообщении.

Самым востребованным направлением в республике на Новый год является Джейрахский район, богатый значимыми природными и историко-культурными достопримечательностями. Средняя стоимость проживания в популярных туристических местах составляет около 4,6 тыс. рублей в сутки.

В пресс-службе главы и правительства РИ добавили, что повышенный интерес к отдыху в Ингушетии на зимние выходные связан с развитием внутреннего туризма, новыми природными маршрутами и наличием современной инфраструктуры.

«Мы обладаем большим потенциалом для круглогодичного отдыха — уникальной природой, горами, башенными комплексами и богатым культурным наследием. Активное развитие внутреннего туризма позволило показать всей России красоты нашей республики», — приводит пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что Ингушетия вошла в число лидеров по приросту туристического потока среди всех российских регионов с 2014 по 2024 годы. Республика СКФО увеличила этот показатель в пять раз — почти до 45 тысяч.