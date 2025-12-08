Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе привлекло тысячи туристов

Более 18 тысяч путешественников собрало открытие всероссийского горнолыжного сезона на всесезонном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

«За длинные выходные Эльбрус посетило более 18 тысяч человек. Еще по 7 000 собирались на вечерние концерты в рамках открытия всероссийского горнолыжного сезона, организованного экосистемой „Горы России“ в сотрудничестве с Кавказ.РФ и Правительством КБР», — говорится в сообщении.

Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал 1 ноября. За это время на курорте отдохнуло 40 тысяч путешественников. По данным Кавказ.РФ, на новогодние выходные ожидается приток 5−7 тысяч гостей ежедневно.

Об открытии горнолыжного сезона России

Мероприятия, посвященные открытию всероссийского горнолыжного сезона на Эльбрусе, стартовали 4 декабря и продлились до 7-го числа. Официальный старт сезона был дан 6 декабря со сцены на поляне Азау.

Главным событием марафона стало открытие кресельной и гондольной канатных дорог, а также 5,2 км горнолыжных трасс красного и черного уровней сложности в новой зоне катания в восточном секторе.

В рамках церемонии также прошла передача символического кубка курорту Архыз в Карачаево-Черкесии, который стал лучшим горнолыжным курортом России по итогам 2025 года.

Кроме того, на открытии сезона состоялись установка рекорда России и мира по самой высокогорной партии в гольф, выступления популярных отечественных артистов и другие активности.

Мультимедийный проект ТАСС «Это Кавказ» выступает информационным партнером события.