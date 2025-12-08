Объемы медицинского туризма в России будут нарастать

Поток туристов, желающих воспользоваться возможностями России в сфере медицины, будет нарастать, Москва ведет соответствующую работу. Об этом рассказал журналистам на встрече с главами дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил такое популярное у туристов направление, как курортно-санаторное лечение, в России оно продолжает развиваться.

"Это действительно сочетание отдыха и самого современного, высокотехнологичного лечения открывается для наших друзей из-за рубежа. Все наши основные санаторно-лечебные центры и Крым, и Кавказ и Алтай. Мы уверены в том, что поток туристов и желающих воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет Российская Федерация, будет только возрастать. И мы, министерство иностранных дел, тоже это поощряем", - сказал он.

Как отметил замглавы МИД РФ, если говорить о медицине, то нет областей, где бы Россия не занимала лидерские позиции.

"Сегодня уже отмечали некоторые такие сферы, где у России нет реальных соперников, - это все, что связано с глазами, это Центр имени академика Федорова, он очень впечатляет. Естественно, мы находимся в Центре Блохина, это онкология, причем от ранней диагностики до полного излечения, сопровождение пациента на всех фазах, применение самых современных средств лечения - это хирургия, и радио и генные технологии. Это, конечно, дает нам преимущество и одновременно создает привлекательность российских подходов к лечению самых сложных заболеваний. Все, что связано с качеством и охраной детства, здесь я думаю, что Россия тоже впереди планеты всей", - добавил Грушко. "Я сегодня говорил о том, что со многими странами региона у нас заключены безвизовые соглашения, поэтому чем будет меньше административных препон, тем скорее и быстрее и глубже будет развиваться и сотрудничество в сфере медицины и охраны здоровья", - указал замглавы МИД РФ.

При этом Грушко подчеркнул, что в прошлом году примерно 670 тысяч человек из стран Ближнего Востока получили лечение в Российской Федерации. "Одна из сильных сторон Российской Федерации - это медицинское обслуживание уникальное. Это касается и лечения, и диагностики, восстановления, реабилитации и многих других вещей. Если говорить о регионе Ближнего Востока, то, если мне не изменяет память, только в прошлом году примерно 670 тысяч человек получили лечение в Российской Федерации", - сказал он.