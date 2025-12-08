«Победа» введет новые услуги для пассажиров

Авиакомпания «Победа» вводит три новые опции. Они будут доступны пассажирам уже с середины текущего месяца. Об этом сообщается в агентской рассылке лоукостера.

В частности, помимо стандартной ручной клади можно будет добавить одно дополнительное место размером до 55x40x25 см и без ограничений по весу. При этом предмет должен свободно входить под сиденье или помещаться на верхних полках.

Кроме того, на соседнем кресле разрешат перевозить животных в специальном контейнере размером 55х35х30 см и общим весом не более 15 кг. Но в переноске должно быть не больше трех питомцев. Стоимость опции составит 4999 руб. на внутренних маршрутах и 5999 руб. на международных.

Также «Победа» запускает услугу по перевозке оружия. За 5499 руб. в пределах России и за 5999 руб. на зарубежных направлениях можно будет сдать в багаж чехол с пятью единицами огнестрела массой до 20 кг и даже боезапас в отдельном контейнере. Но оформление услуги возможно исключительно в аэропорту, откуда вылетает сам пассажир.

Отметим, что на сайте лоукостера данные услуги пока не доступны. Однако информация о них уже отправлена агентам, поэтому в скором времени стоит ожидать выхода и официального прейскуранта.