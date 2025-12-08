Турмаршруты для путешественников из Китая подготовили в Бурятии

Турбизнес Бурятии при поддержке местных властей подготовил новые турпродукты для путешественников из Китая. Это маршруты "На Великом чайном пути", "Священный Байкал и путь Су У", сообщил в пресс-центре ТАСС Дальний Восток министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.

"Совместно с Иркутской областью мы подготовили маршрут "На Великом чайном пути", который защитим в Агентстве стратегических инициатив. Также на территории Бурятии подготовлен отдельный турмаршрут "Священный Байкал и путь Су У" - он основывается на культурных и исторических связях с Китаем. Думаем, маршрут будет популярен среди китайских туркомпаний", - сказал Доржиев.

Министр пояснил ТАСС, что для жителей КНР историческая личность Су У является знаковой фигурой - "древний китайский дипломат, плененный гуннским ханом, и в свое время около 20 лет проживший на берегах Байкала, а затем вернувшийся к себе на Родину". "Его образ стал для народа Китая символом патриотизма и верности своему государству. История его жизни на нашей территории привлекает китайских граждан", - отметил Доржиев.

В октябре 2025 года запущен новый чартерный авиарейс между Улан-Удэ и Саньей (остров Хайнань, КНР). Это стало возможным благодаря многоэтапным переговорам, которые включали рабочие визиты в КНР и участие китайских партнеров в международной туристской выставке Baikal Travel Mart 2025 в Улан-Удэ. Организатором перевозок выступит туроператор "Жассо тур".

"Мы активно работаем с иностранными партнерами. <…> Сейчас готовим документы, чтобы рейс стал регулярным, - сообщил Доржиев. - С отменой визового режима нам нужны новые рейсы. Думаю, с начала нового года появится рейс на Пекин".

Также для китайских путешественников в Бурятии разрабатываются автотуристские маршруты, в том числе маршрут "На великом чайном пути". К участию в его реализации приглашены партнеры из КНР и Монголии.

Туризм в республике

В целом в Бурятии за период с января по сентябрь 2025 года число туристов, размещенных в отелях, гостиницах и гостевых домах, составило 529 тыс. человек. Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Если сюда добавить еще экскурсионный поток, а это порядка 250 тыс. человек, то у нас получается где-то более 750 тыс. туристов за девять месяцев 2025 года", - уточнил Доржиев.

Устойчивый турпоток влечет рост экономических показателей. Объем платных услуг, оказанных туристам за период с января по сентябрь текущего года, составил более 4 млрд рублей (рост на 6%). Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 209 млн рублей (рост на 8%).

В Бурятии работает 42 туроператора, 104 турагентства, 101 аттестованный гид-экскурсовод, 466 средств размещения, в том числе 327 классифицированных.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.