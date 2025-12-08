Пассажиры жалуются на бизнес-зал нового терминала аэропорта Мурманска

Новый терминал в аэропорту Мурманска открылся 20 ноября и проработал меньше месяца, а пассажиры уже жалуются на него. Сначала полетели претензии к очередям на входе и долгой обработке багажа, а теперь досталось и бизнес-залу.

Как рассказал один из пассажиров телеграм-каналу «Пристегните ремни», зона повышенного комфорта в терминале не оправдывает свое название. В меню только конфеты, тостовый хлеб и колбаса. Барная стойка пока пустует. При этом за вход просят около 4 тыс. руб.

«Бар и "фуршетную линию", говорят, запустят через пару недель», – поделился пассажир.

Турист отметил, что и в старом терминале бизнес-зал работал неудовлетворительно. Там также были проблемы с едой: посетители могли рассчитывать только на конфеты и бутерброды.

Добавим, что в начале декабря губернатор Мурманской области отчитал руководство местного аэропорта после жалоб пассажиров. Путешественники отмечают, что после открытия нового терминала проблемы с обслуживанием все еще остаются: при выгрузке багажа есть сбои, а прямо перед входом свисают провода. Некоторых посетителей и вовсе отправляют регистрироваться на рейс в старое здание, видимо, из-за сложностей с пропускной способностью. Замгендиректора воздушной гавани с претензиями согласился и пообещал разобраться. Когда именно – не уточнил.