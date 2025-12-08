Турпоток на Сахалине растет на 15-20% в год

Показатели роста туристического потока на Сахалине составляют 15-20% в год, сообщил министр туризма региона Артем Лазарев во время пресс-конференции, посвященной развитию туристической отрасли в Дальневосточном федеральном округе, которая прошла в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток".

"С 2020 года у нас наметилась устойчивая динамика роста туристического потока, в среднем она составляет 15-20%. И, безусловно, уходящий год не станет исключением. Мы видим, что туристический поток растет. По итогам 10 месяцев он превысил более 20%, составил более 306 тыс. туристов", - сказал Лазарев.

Он отметил, что рост идет по обороту гостиниц, заведений общественного питания, туристических компаний.

"Самым главным фактором, подтверждающим мои слова, является высокая инвестиционная активность в регионе. У нас строится большое количество гостиничных комплексов разных категорий, в том числе категории "пять плюс" на острове Сахалин. Строятся гостиницы на всех курильских островах, где есть постоянно проживающее население. Это Итуруп, Кунашир, Шикотан запланирован в следующем году, на Парамушире отель на 120 номеров будет сдан", - сказал министр.

Новая инфраструктура появляется и на горнолыжном комплексе "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, который является одним из главных драйверов развития туризма на Сахалине и в будущем, по словам Лазарева, станет всесезонным курортом в числе лучших не только в стране, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поблизости будет реализован проект "Долина Айна", где до 2032 года появится более 2 тыс. номеров, будут построены новые подъемники.

И зимой, и летом

Зимой Сахалин больше посещают жители дальневосточных регионов, желающие провести время на горнолыжном курорте, летом - жители европейской части страны, отметил министр. Для привлечения большего количества туристов в регион и для улучшения условий для сахалинцев на острове начали активное внимание уделять развитию пляжей.

"Если говорить про 2025 год, то он проходил под эгидой обустройства пляжных территорий. По итогам 2024 года Сахалинская область стала первым регионом, в котором пляжная территория прошла сертификацию по стандарту "Синий флаг". И в текущем году мы решили, что еще четыре пляжных территории обустроим, потому что это нашло самый положительный отклик не только у сахалинцев, но и у тех туристов, которые приезжали отдыхать в наш регион", - сказал Лазарев.

Погода благоприятствовала совершенствованию пляжной инфраструктуры на острове. Так, этим летом фиксировалась аномальная жара с температурными максимумами.

"В следующем году мы закончим обустройство подобных пляжных территорий по высшему стандарту во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, которые имеют выход к воде. Помимо этого, также в 2024 году мы решили, что пора уделить еще более пристальное внимание гастрономии. Гастрономия, морепродукты, Сахалин - это такой некий бренд, который известен далеко за пределами Дальнего Востока. И мы уже не один год боремся в хорошем смысле с нашими рестораторами с тем, чтобы в меню появлялось как можно больше блюд на локальных морепродуктах, на рыбе и аквакультуре, которая выловлена в акватории Сахалина и Курильских островов. <...> И здесь тоже у нас очень хороший системный сдвиг. Мы раскачали очень сильно эту историю большим количеством гастрономических марафонов разного уровня", - сказал министр.

Он сообщил, что в регионе открылись рестораны высокого уровня и планируется, что их количество вырастет.