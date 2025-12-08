Аномальные снегопады пока не мешают приему туристов в Шерегеше

Несмотря на аномально обильные осадки, кузбасский Шерегеш продолжает принимать гостей. Об этом в оперативном комментарии заявил руководитель дирекции горнолыжного курорта Алексей Стоянов.

© tourdom.ru

По его словам, количество снега в этом сезоне уже вдвое превышает показатели прошлой зимы.

«Сейчас в Шерегеше работают погрузчики – это, наверное, самая востребованная техника. Осадков действительно очень много», – отметил Алексей Стоянов.

Он добавил, что подготовка к приему туристов ведется круглосуточно, даже в ранние утренние часы.

При этом в соцсетях появились жалобы отдыхающих на сложную дорожную обстановку и временное отключение части подъемников в выходные дни из-за шквалистого ветра. Руководство курорта признает, что погода создает повышенную нагрузку на службы, но подчеркивает: работа ведется в плановом порядке.

«Снегопад продолжается, что добавляет хлопот дорожным службам, но, безусловно, радует туристов», – пояснил Алексей Стоянов.

Ранее в соцсетях появились ролики от туристов из Шерегеша. На них отдыхающие помогают машинам выезжать из сугробов, на дорогах заторы. Из-за этого лыжникам не просто добираться из поселка на сам курорт и обратно.

Напомним, Шерегеш остается одним из лидеров зимнего отдыха в Сибири. За предыдущий сезон 2024-2025 годов курорт посетили более 2,5 млн человек со всех регионов России.