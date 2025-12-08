В России появится стратегия развития курортного дела

Развитие системы медицинской реабилитации, как и профилактики хронических заболеваний, напрямую зависит от того, сможет ли страна вернуть санаторно-курортному комплексу статус стратегического ресурса. Россия обладает колоссальными природными и климатическими оздоравливающими возможностями, и исторически сеть санаториев круглый год работала на укрепление здоровья граждан.

Сегодня развитие санаторно-курортной отрасли вступает в новую фазу развития. Правительство и экспертное сообщество консолидируют усилия, чтобы превратить ее в современный, эффективный инструмент для укрепления здоровья нации. На различных экспертных площадках обсуждаются возможные пути и перспективы восстановления потенциала российских здравниц, а в Минздраве России подготовили проект "Стратегии развития курортного дела Российской Федерации до 2031 года".

Сейчас ежегодно санаторно-курортным лечением могут воспользоваться не более 8 миллионов человек, причем многие санатории работают как гостиницы, и отдыхающие не используют их лечебный потенциал. В проекте стратегии говорится, что к 2031 году санкур сможет оздоравливать до 9,25 миллиона человек. Это не просто цифры, а отражение понимания того, что инвестиции в восстановительную медицину - это инвестиции в человеческий капитал страны. Как отметила директор НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Наталия Зубарева, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение", "санаторно-курортный комплекс должен стать ядром государственной системы здоровьесбережения, сочетающим уникальный советский опыт и современные технологии".

Ключевой вектор развития - глубокая интеграция санаториев в государственную систему медицинской помощи. Сегодня в стране выстраивается трехуровневая система реабилитации.

"Первый этап - ранняя реабилитация в отделении реанимации и интенсивной терапии и стационаре. Второй - специализированный в центре реабилитации. Третий - амбулаторный, и здесь важно обеспечить бесшовный переход пациента с этапа на этап", - пояснил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Такой подход предусмотрен федеральным проектом "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

Санкур закономерно вписывается в эту схему. Как подчеркивает Наталья Зубарева, "в действующем порядке организации медицинской реабилитации санаторно-курортные организации поименованы как имеющие право работать на втором и третьем этапах при наличии соответствующих лицензий. Сегодня таким правом уже воспользовались сотни санаториев".

Однако на этом пути отрасль сталкивается с системными вызовами, главный из которых - унаследованная фрагментация. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ян Власов приводит красноречивые цифры: в советское время отрасль насчитывала 2,5 миллиона коек, на сегодня из них сохранилось лишь около 150 тысяч, а управление раздроблено между 18 ведомствами.

Для санаториев ключом к развитию может стать создание гибких механизмов частно-государственного партнерства

"Если у семерых нянек дитя без глазу, то что говорить о восемнадцати "хозяевах" - проводить в таких условиях единую государственную политику невозможно", - сказал "РГ" Ян Власов.

К тому же такая разрозненность отражается на самих здравницах: это приводит к критическому износу фондов (до 70 процентов), дефициту кадров. Проблема и в том, что в санаторно-курортной отрасли сегодня отсутствуют единые стандарты, а значит, нет гарантий по уровню и качеству оказываемой медицинской помощи.

Особую сложность представляет интеграция в процесс по решению государственных задач частного сектора, а это на сегодняшний день - две трети (65,8 процента) всех здравниц. Член Комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам совершенствования медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Михаил Кизеев в разговоре с "РГ" подчеркнул эту проблему:

"Поскольку большинство санаториев и пансионатов частные, их трудно вписывать в государственные программы".

Однако прецеденты успешного взаимодействия существуют. Аналогичная задача была решена с частными клиниками, которые сегодня активно работают в системе ОМС. Это выгодно всем: государство расширяет возможности для пациентов, а бизнес получает стабильную загрузку дорогостоящего оборудования. Для санаториев ключом может стать не прямое бюджетное финансирование, а создание гибких механизмов частно-государственного взаимодействия.

"Мне больше нравится именно этот термин, потому что понятие "частно-государственное партнерство" четко регламентируется, а когда мы говорим о взаимодействии - расширяет наши возможности", - подчеркивает Михаил Кизеев.

Вот какие инструменты уже обсуждаются. Во-первых, толчок к развитию курортных зон и появлению новых здравниц может дать организация особых экономических зон (ОЭЗ). Инвестор, вкладывающийся в санаторий на такой территории, может получить от государства готовую инженерную инфраструктуру - дороги, коммуникации. Вторая возможность - налоговые стимулы. Социальный налоговый вычет на лечение позволяет гражданину вернуть часть средств, потраченных на отдых в санатории. Но, как поясняет Кизеев, критически важно правильно оформлять документы, подтверждающие именно медицинские, а не туристические услуги. Третий вариант - обсуждается модель софинансирования лечебного отдыха с работодателями. По сути, речь идет о возрождении практики, когда часть стоимости путевки оплачивает предприятие в рамках программ корпоративного здоровья, а часть - сам сотрудник.

На недавнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсуждалась необходимость государственной поддержки отрасли. Для этого нужна вертикализация управления санаторно-курортной сетью, создание единой цифровой системы координации.

"Мы также предлагаем обсудить создание федерального фонда развития курортов, который объединил бы все направления работы, а также включить санкур в национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография". Возможен также запуск отдельной программы "Здравницы России", которая консолидировала бы финансовые потоки и задала новые стандарты отрасли", - рассказал Ян Власов.

Современный санаторий - это не только отдых, но прежде всего высокотехнологичная медицина. Одно из перспективных направлений - создание на базе здравниц кабинетов лечения хронического болевого синдрома. Глава Центрального совета по туризму и отдыху, профессор Виктор Пугиев видит в этом большую перспективу, тем более что потребности в такой помощи растут и ставится задача проведения реабилитации военнослужащих после ранений.

"Практику открытия кабинетов лечения боли нужно распространить и на систему санаторно-курортного лечения. Это позволит создать новое направление и оказывать профессиональную помощь многочисленным пациентам. Уникальность санаторного лечения в том, что чисто медицинские технологии (лазеротерапия, транскраниальная стимуляция и многое другое) сочетаются с мощным оздоравливающим действием природных факторов - климата, минеральных вод, грязей, что значительно усиливает эффект", - отметил Пугиев.

Михаил Кизеев, в свою очередь, считает, что важно усилить роль санкура в профилактике заболеваний. Диспансеризация помогает выявлять проблемы со здоровьем на раннем этапе, и если встроить в медицинскую помощь пациентам, взятым под диспансерное наблюдение, еще и санаторное лечение, можно получить хороший эффект. Это касается разных групп пациентов - с бесплодием, нарушением метаболизма, сердечно-сосудистыми недугами и так далее. Но чтобы эта "цепочка" заработала, нужно обучить врачей первичного звена использовать санкур, добавляя его в привычные схемы медицинской помощи.

Возрождение санаторно-курортного комплекса перестает быть узкоотраслевой задачей. Сегодня это общегосударственный приоритет, напрямую связанный с демографическим благополучием, укреплением здоровья трудоспособного населения и социальной адаптацией военнослужащих. Для прорыва необходима консолидация: создание единого центра управления, будь то федеральный орган или фонд, принятие закона о курортных территориях и, наконец, выстраивание доверительного диалога между государством и частными инвесторами. От этого зависит, сможет ли Россия в полной мере использовать свои уникальные природные ресурсы для здоровья будущих поколений.

Дословно

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов: