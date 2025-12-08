В России вдвое вырос спрос на глэмпинги

Российский рынок глэмпингов в 2025 году проходит через этап "взросления" и профессионализации. Спрос на такой способ размещения вырос в два раза, привлекая не только классических туристов, но и сотрудников на удаленке и путешественников с животными, которые хотят уединения и спокойствия, говорится в исследовании Ассоциации Глэмпингов и Bronevik.com, которое есть в распоряжении "РГ".

Динамика бронирований подтверждает стабильный рост интереса к такому типу размещения: теплый сезон (май-сентябрь 2025) показал увеличение на 72% к уровню 2024 года, говорится в исследовании. Однако, по мнению аналитиков, главный индикатор зрелости рынка - кратный рост популярности вне лета: осенне-зимний период (октябрь-декабрь) прибавил 52%. Это превращает глэмпинг из предложения "на выходные летом" в полноценный круглогодичный продукт.

Интерес к формату растет и в структуре классического туроперейтинга. По данным сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel, за год число поездок в глэмпинги выросло примерно на 13%. При этом, если на платформах по аренде жилья пользователи чаще бронируют только размещение, то в 2025 году в Level.Travel зафиксировали паритет: число заказов на простое размещение в шатрах или домиках и на полноценные туры с перелетом оказалось примерно одинаковым. Особой популярностью пользуются объекты в Абхазии.

Абсолютными лидерами по объему бронирований внутри России остаются Московская область (12% рынка, средний чек 13, 4 тыс. руб.), Татарстан (11%, 12, 4 тыс. руб.) и Ленинградская область (8%, 10 тыс. 100 руб.). Но наиболее яркую динамику показывают регионы-"прорывы": Нижегородская область с ростом на рекордные +204%, Татарстан (+147%) и даже такие уникальные локации, как Калмыкия (+134%) и Карачаево-Черкесия (+110%).

Если говорить о стоимости в среднем по стране, то она составляет примерно 10 тыс. 500 рублей, что вдвое выше средней цены по рынку классических средств размещения (5 тыс. 500 руб.) и выше, чем в отелях 4* (8 тыс. 400 руб.).

"Сегодня гостю глэмпинга уже недостаточно просто красивой природы за окном - он ожидает продуманного сервиса, удобного бронирования и оперативной коммуникации. Существенным фактором успеха также становится создание собственного уникального опыта - будь то локальная гастрономия, дополнительные активности или особая атмосфера места", - говорит исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

При этом ценовая карта России крайне неоднородна: от 18 тыс. 400 рублей за ночь на Камчатке до 3 тыс. 700 рублей в Ивановской области.

После введения обязательной классификации в середине 2025 года часть непрофессиональных объектов покинула рынок, но уже к концу года стали появляться новые объекты. В общем, в стране сейчас около 776 глэмпингов, 80% объектов из которых работают круглый год.

"Рынок переходит из стадии "стартапа" с высокой долей нерентабельных проектов в стадию устоявшейся индустрии с профессиональными операторами", - констатирует президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира.

Сейчас глэмпинги все еще остаются привлекательными для инвестиций. Оптимальной моделью считается проект стоимостью 40-80 млн рублей (6-7 юнитов) со сроком окупаемости 4,5-5 лет и ROI 20-25%, отмечается в исследовании.

Рост интереса к глэмпингам - общемировой тренд. По данным GMIPulse, размер мирового рынка глэмпинга был оценен в 2,3 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,2 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись на 8,2% с 2025 по 2034 год.

На развитие рынка влияют ключевые глобальные тренды. Первое - это влияние социальных сетей, через которые аудитория узнает о новом месте. Согласно GMIPulse, возрастная группа 18-35 лет занимает около половины (45,7%) мирового рынка глэмпинга в 2024 году. И второй тренд, который подкрепляется первым, - это получение нового опыта, поэтому помимо проживания туристам предлагается русская баня, купели с подогревом, SUP-серфинг, конные прогулки, велопрогулки, зимние развлечения (катание на санях, снегоходах), рыбалка, самоварные чаепития с локальными продуктами.

Третий тренд - workation (совмещение отдыха и работы на удаленке). Средства размещения предлагают оборудованные рабочие пространства, возможность проведения онлайн-встреч.

Четвертый тренд - Pet-friendly опции: возможность проживания с домашними животными, дополнительные услуги для питомцев, например, pet-friendly такси. С учетом роста числа владельцев домашних животных среди городского населения эта опция становится конкурентным преимуществом.

При этом, согласно исследованию Ассоциации Глэмпингов и Bronevik.com, на российском рынке у этого направления есть свои подводные камни: сложности при прохождении классификации ( в том числе трудность с выбором подходящей категории), земельные вопросы (не менее 30% объектов построены на землях неподходящего назначения), потребность в квалифицированном персонале в регионах с быстрорастущей конкуренцией, покупательский кризис.