Выяснилось, многие ли туристы спланировали отдых на следующий год

На вопрос «А вы уже спланировали свои поездки на отдых в 2026 году?», предложенный вчера аудитории тг-канала «Крыша ТурДома», 25% давших ответы выбрали вариант «Да, и уже оплатил/оплатила».

© tourdom.ru

Такой результат, на первый взгляд, вселяет оптимизм. Каждый четвертый, совершивший покупку по состоянию на начало декабря, – это немало. Однако делать вывод о заметно возросшей глубине бронирования, что было бы очень позитивной новостью для турбизнеса, пожалуй, преждевременно. Ведь в опросе речь шла о всем 2026 годе, какой-либо конкретный период, например летний сезон, не выделялся. По всей видимости, многие из тех, кто уже купили туры или авиабилеты, сделали это на новогодние даты, а также на зимние месяцы – январь, февраль. А это глубина продаж, не превышающая двух месяцев. Впрочем, в комментариях к опросу есть и те, кто подчеркивает, что уже приобрели именно летний отдых. А некоторые заблаговременно спланировали не одну поездку: «Забронировала на март Шри-Ланку и на июль – Турцию с семьей».

Отметим, что в вопросе не выделялись и направления – за границу или по России. Вероятно, что часть респондентов, уже оплативших туры, имели в виду поездки по стране. В том, что многие охотно бронируют их на большую глубину, нет ничего удивительного. Например, покупать еще за год до желаемой даты круизы по российским рекам или отдых в санаториях – давняя практика, ведь если затянуть с решением, мест может попросту не достаться. А вот в выездном туризме клиенты туркомпаний, как правило, или реагируют на выгодные цены по раннему бронированию, или же выбирают самые востребованные отели и некоторые категории номеров, количество которых в гостиницах невелико.

25% участников опроса уже определились с датами отдыха в 2026 году, но еще не бронировали. 12% выбрали вариант ответа «Пока опасаюсь – мало ли что…» А 20% пока не задумывались о турах на следующий год, так как «еще полно времени».

За первый день после размещения опроса в нем приняли участие почти 2,5 тыс. человек.