В Северной столице вырос рынок бизнес-путешествий

Все больше туристов предпочитают комбинировать рабочие поездки с возможностью отдохнуть и познакомиться с городом в выходные дни. Специалисты называют это явление bleisure-туризмом. Взрывной рост спроса на подобные услуги начался еще в 2024 году, когда был зафиксирован подъем на 27%, достигший рекордной суммы в 1,05 трлн рублей. В первой половине 2025-го объем рынка деловых поездок увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Санкт-Петербург лидирует по привлекательности для такого формата путешествий, опережая Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Калининград по количеству забронированных поездок.

Этот набирающий обороты тренд особенно распространен среди представителей поколений Z и миллениалов, предлагая новый взгляд на концепцию командировок, как отмечают аналитики. Компании также начинают проявлять больше понимания к такому формату, поскольку такие поездки способствуют повышению эмоционального состояния и продуктивности сотрудников, написало издание «Деловой Петербург».

По данным сервиса «Островок Командировки», Петербург остается одним из ключевых центров делового туризма в России, уступая только Москве. Наибольшее число командировок в Северную столицу приходится на сотрудников московских компаний (72% всех бронирований в городе с начала января по конец сентября), а также компаний из Ленинградской и Московской областей. Среди иностранных деловых путешественников наиболее активны граждане Белоруссии, Казахстана, Турции и Узбекистана.

