В АТОР рассказали, где можно увидеть «бриллиантовый снег»

В этом регионе можно посмотреть северное сияние, покормить оленей и увидеть «бриллиантовый снег».

Такой информацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Ямало-Ненецкий автономный округ классный, экзотичный, при этом там есть цивилизация, в Салехарде можно погулять, в том числе зимой, поймать то самое северное сияние, за которым едут бог знает куда. Оно есть в городе, я свидетель, причём не один раз. Тундра, понятно, что зимой это ветер, снег какой-то удивительный, полярная ночь, небо похоже на перевернутую чашу. И искрящийся этот снег, как бриллиантовый, это одна тема. Но осенью и весной я таких цветов нигде не видела, как в тундре на Ямале. В Салехарде всё нормально с гостиницами. Этот регион никогда не будет принимать многомиллионные потоки, и слава богу. Но для тех любителей северных широт, которые могут заинтересоваться, на один месяц в году, гостиниц вполне достаточно. Есть "четвёрки", четырёхзвёздочные, трёхзвёздочные. Я уж не говорю про ненцев, у которых совершенно другой быт. А северные олени, покормить их? У них бархатные рожки, погладить».

Ранее Ломидзе отметила популярность санаториев у молодёжи. Миллениалы и зумеры выбирают размеренный отдых со «всеми вариантами детокса», отметила она.

