Стало известно, кого допустят к восхождению на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии вчера торжественно открыли очередной горнолыжный сезон на склонах Эльбруса. В дополнение к новой зоне катания на курорте планируют ввести за правило допускать к восхождению на высоты выше 4 тыс. м только организованные группы. Второе обязательное требование – сопровождение альпинистов проводниками-инструкторами, которые прошли аттестацию и зарегистрированы в федеральном реестре.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что безопасность туристов на самом высокогорном курорте в стране должна стать абсолютным приоритетом. Проехав по новой канатке, дублирующей уже существующую между Поляной Азау и станцией «Мир», министр обсудил инициативу с представителями инструкторов, а также руководством курорта и региона.

В Минэке предложили начать эксперимент по обновленным правилам организации турпоходов именно на всесезонном курорте.

«Эльбрус – одна из самых популярных точек для восхождения. Здесь есть сложные маршруты, резкая смена погоды, сложная акклиматизация. Все это создает большие риски, особенно если туристы идут в горы без квалифицированных инструкторов», – заявил Максим Решетников.

Министр также уточнил, что все будет происходить в рамках запущенной еще в прошлом году реформы допуска проводников для работы с туристами.

При этом в ведомстве призвали все регионы РФ ускорить проведение переаттестации инструкторов по новым правилам – с проверкой теоретических знаний и сдачей практических экзаменов по заявленной специализации. Пока что лишь около 500 человек появилось в недавно созданном едином реестре из более чем 5 тыс. специалистов, оказывающих услуги туристам по всей стране. Крайний срок на прохождение всех процедур установлен до 1 октября 2026 года.

Ранее TourDom.ru писал, что после гибели 5 альпинистов на Эльбрусе суд приговорил к тюремному заключению организатора восхождения и привлеченных им проводников, которые не имели должной квалификации.