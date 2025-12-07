Сколько человек приняли туристические центры «Москва» с начала сентября

Этой осенью туристические центры «Москва» приняли 120 тыс. гостей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

© РИА Новости

«С начала сентября туристические центры приняли гостей из 43 стран и 32 российских регионов. В Москву приезжали путешественники из Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Омана, Алжира и многих других государств. Среди посетителей, например, был известный африканский новеллист Эжен Эбоде. Иностранные гости могут получить консультации на четырех языках – русском, английском, китайском или арабском – в зависимости от центра, в который они обратились. Кроме того, среди посетителей туристы со всей России – от Архангельской области и Якутии до Краснодарского края», – говорится в сообщении.

Этой осенью туристические центры «Москва» приняли 120 тыс. гостей. В информационные павильоны приходят не только туристы, но и москвичи, которые планируют отдых и прогулки по городу. Сотрудники центров отмечают рост интереса к культурным мероприятиям, гастрономическим маршрутам и новым экскурсионным форматам, которые помогают увидеть столицу с разных ракурсов.

Особой популярностью пользовался туристический центр в инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье». Сегодня это многофункциональное пространство, где можно не только получить консультацию, но и познакомиться с продукцией бренда «Москва» и увидеть масштабные мультимедийные представления, посвященные достижениям столицы и культуре России. Каждый день на «Матрешке Москвы» транслируются патриотические и просветительские программы.

Осенью к специалистам чаще всего обращались за советами о прогулочных маршрутах, театральных премьерах, фестивалях и гастрономических ярмарках. Туристы спрашивали, где открываются лучшие панорамы города, какие выставки проходят на ВДНХ и где попробовать чай «Москва». Жители столицы интересовались новыми тематическими маршрутами, предложениями программы «Играй в Москву!», а также сервисом Russpass, с помощью которого можно составить индивидуальный план отдыха.

Помимо постоянных площадок, осенью активно работали и мобильные туристические центры, которые выезжали на крупные предприятия в Перми, Нальчике и Махачкале. Такие форматы позволяют рассказать о туристическом потенциале Москвы жителям других регионов и пригласить их в столицу. Одним из самых необычных центров остается туристско-банковский офис на улице Большая Дмитровка, открытый совместно со Сбером. В отличие от других центров в нем можно не только спланировать маршрут по столице, но и воспользоваться банковскими услугами – обменять валюту, получить карту или совершить платежи. В павильоне есть зона отдыха, детская площадка, а также кафе «Московская чайная», созданное при участии киностудии «Союзмультфильм».

Сегодня в столице работает шесть туристических центров «Москва»: в парке «Зарядье», парке развлечений «Остров мечты», на Тверской площади, Северном и Южном речных вокзалах, а также на Большой Дмитровке.