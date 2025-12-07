Калининградская область разочаровала туристов

Калининград долгое время позиционировали как «кусочек Европы» в России. Многие привозят из региона только положительные впечатления, однако есть и те, кто не получили ожидаемого комфортного сервиса и уехали с чувством недоумения и разочарования, сетуя на заоблачные цены и недостроенную инфраструктуру. «ФедералПресс» рассказывает, стоит ли посещать регион.

© РИА Новости

Что смутило туристов в Калининградской области

Путешественники, тоскующие по европейской архитектуре и балтийским пейзажам, массово устремились в самый западный анклав России еще в 2020 году. Однако за яркими открытками с видами на Рыбную деревню и Кафедральный собор для многих скрылась менее приглядная реальность.

Главный минус, который отмечают туристы в соцсетях и на отзовиках, – несоответствие ожиданий увидеть ухоженный «европейский город» действительности. Очарование отдельных отреставрированных кварталов быстро меркнет на фоне общего городского пространства, которое, по мнению многих, требует комплексного благоустройства.

Недельный отпуск в регионе для большинства оказывается избыточным. Основные достопримечательности Калининграда – музеи, форты, собор – осматриваются за два-три дня. Дальше туристу предлагается либо повторно посещать те же места, либо отправляться в приморские курорты – Светлогорск или Зеленоградск. При этом ключевая набережная и центральный пляж в Светлогорске уже несколько сезонов закрыты на масштабную реконструкцию, она сильно затянулась. Отдыхающие вынуждены довольствоваться обходными путями и переполненными альтернативными участками и жалуются на отсутствие доступных общественных туалетов и нормальных променадов.

Почему туристов шокируют цены в Калининградской области

Если дефицит впечатлений можно было бы списать на субъективное восприятие, то ценовая политика вызывает единодушный и жесткий протест. Калининградская область уверенно держит статус одного из самых дорогих туристических регионов России, а по некоторым параметрам и вовсе обгоняет Москву и Петербург.

Стоимость ночи в скромном гостевом доме или отеле экономкласса в курортных городах области в высокий сезон легко достигает 8–12 тысяч рублей. Как рассказала туристка из Подмосковья, экстренный поиск жилья в Зеленоградске вылился в «космические» 10 тысяч рублей за ночь в посредственном месте. Она отметила, что куда дешевле и комфортнее оказалось взять такси до Калининграда и поселиться там, уточняет ИА «Кулик».

Аналитики подтверждают: суточная аренда жилья в регионе держится в среднем на уровне 5,4 тысячи рублей. А на новогодние праздники Калининград и вовсе побил все рекорды, став самым дорогим городом России для встречи Нового года в отеле – средний чек за ночь приблизился к 14 тысячам рублей. Москва и Санкт-Петербург выходят дешевле.

Высокие цены пронизывают всю туристическую экосистему: питание в ресторанах, услуги такси, экскурсии и даже вход в некоторые музеи. Путешественники констатируют: интересно провести время можно почти исключительно за дополнительные деньги. Самостоятельный маршрут, ограниченный прогулками по городу и бесплатным пляжам (которые, как выясняется, могут быть закрыты), быстро кончается.

Что нравится туристам в Калининградской области

Однако есть и другие позиции. Например, немецкий блогер описал Калининград словами «лучше, чем в современной Германии». Даже воздух в городе был «какой-то немецкий». Однако это было лишь начало культурного шока, который ожидал его в бывшем Кенигсберге. Вместо ожидаемых следов постсоветской запущенности он обнаружил город, который, по его собственному признанию, «более немецкий, чем города в современной Германии».

Мужчину поразило состояние архитектурного наследия. Он отметил не просто сохранность, а идеальную ухоженность знаковых объектов: Кенигсбергского собора, где покоится Иммануил Кант, Рыбацкой деревни, воссоздающей дух старого города.

