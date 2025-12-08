Что посмотреть в Пятигорске

Мы начинаем цикл статей, посвящённый Кавказским Минеральным Водам. Это один из старейших курортных регионов России, известный своими минеральными источниками и потрясающими горными пейзажами. Путешествие по этим местам доставит удовольствие и подарит яркие впечатления в любое время года. Начнём с изучения Пятигорска - этот город настолько красив и интересен, что на знакомство с ним нужно отвести хотя бы два дня, а лучше – несколько. Рассказываем про самые главные достопримечательности Пятигорска.

Пятигорск

Датой основания Пятигорска считается 1780 год, когда в долине между горами Бештау и Машук была основана Константиногорская крепость. В 1803 году Александр I подписал документ «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства», а позже Джузеппе Бернардацци представил проект города. Герб города Пятигорска был утверждён в 1842 году. В сентябре 2025 года город-курорт Пятигорск отметил своё 245-летие.

Как добраться: От МКАД до Пятигорска около 1600 км пути мимо Домодедово , Ступино и Каширы, а потом можно поехать либо через Воронеж, Ростов-на-Дону и Армавир, либо через Тамбов, Волгоград и Элисту. В Пятигорск также можно приехать на поезде или прилететь в Минеральные Воды, а оттуда доехать до Пятигорска на электричке или такси.

Парк Цветник и Лермонтовская галерея

Одно из самых знаменитых и популярных мест для прогулок в Пятигорске и его главный парк – это парк Цветник. Этот парк был создан в 1828-1829 годах по указанию генерала Георгия Арсеньевича Емануеля и по проекту братьев Иосифа и Иоганна Бернардацци перед недавно построенными Николаевскими ванными (сейчас — Лермонтовские ванны) и изначально назывался Николаевским цветником. К 1850 году Цветник стал центром курортной жизни. В советское время Николаевский цветник был переименован в курортный парк Цветник. К нему присоединили парк на Горячей горе (Нагорный парк) и Елизаветенский цветник вплоть до Академической галереи. Самое яркое здание парка – Лермонтовская галерея, построенная в 1901 году из стекла и металла. Здесь расположены концертный и выставочный залы. Галерею освятили к 60-летию со дня трагической гибели Михаила Лермонтова. Перед Лермонтовской галереей находится фонтан Счастливый улов, за ней - здание Лермонтовских ванн, построенное в 1823 году. Справа от галереи расположены Солнечные часы.

Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову

Справа от главного входа в парк Цветник вы увидите историческое здание кофейни Гукасова - двухэтажное с двумя башенками оно было построено в стиле модерн в 1905-1909 годах по заказу пятигорского кондитера Аршака Гукасова. В 2008 году у кофейни Гукасова был установлен памятник Кисе Воробьянинову - персонажу романа «Двенадцать стульев». Перед ним на брусчатке расположены саквояж с закрытым зонтом, а на саквояже - шляпа, в которую любой желающий может бросить монетку. Ведь по сюжету романа Воробьянинов просит у прохожих милостыню, произнося «Подайте на пропитание».

Грот Дианы

Справа от Лермонтовской галереи находится лестница, ведущая к гроту Дианы. Этот рукотворный грот на склоне горы Горячей был создан в 1829 году в ознаменование первого восхождения человека на Эльбрус, которое удалось совершить во время экспедиции под руководством генерала Емануеля. Название гроту было дано в честь богини Дианы, которая, согласно легендам, любила отдыхать в гротах в жаркие дни. Вход в него украшен двумя колоннами.

Орёл, терзающий змею

От грота Дианы поднимитесь выше – к памятнику Орёл, терзающий змею. В 1901 году, когда создавался парк на Горячей горе, художник Иван Крылов создал эскиз скульптуры орла, терзающего змею. Памятник по этому эскизу сделал Людвиг Шодкий. Орёл, означающий силы, здоровье, долголетие, побеждает змею - болезни и недуги. Со временем образ Орла, терзающего змею, стал символом не только Пятигорска, но и Кавказских Минеральных Вод.

От скульптуры Орла открывается очень красивый вид на Пятигорск, парк Цветник, Спасский собор, горы.

Китайская беседка

Пройдите дальше и вы увидите ажурную Китайскую беседку, а рядом с ней – смотровую площадку, с которой можно полюбоваться великолепными панорамами. Из самой беседки также открывается потрясающий вид. Беседка в парке Цветник появилась ещё в 1862 году. Она была построена из дерева, а по вечерам в ней играл оркестр. Когда рядом с Лермонтовской галереей соорудили небольшую открытую сцену, беседку перенесли на гору, но дерево со временем пришло в негодность. В 1902 году на её месте появилась новое сооружение, которое несколько раз меняло свой облик, а современный вариант беседки появился в 1976 году.

Нагорный парк

Парк на Горячей горе, который тянется от Китайской беседки до Академической галереи, носит название Нагорный. Здесь приятно прогуляться, отдохнуть на скамейках, посмотреть Музей каменных древностей.

Академическая галерея

Академическая галерея изначально называлась Елизаветенской – в честь супруги императора Александра I. Именно на этом месте был открыт первый целебный пятигорский источник и создан колодец, а в 1834 году сооружена деревянная Елизаветинская галерея. В 1848-1850 годах было построено новое здание галереи в стиле итальянского Возрождения. После революции галерею переименовали в Академическую в честь 200-летия Академии наук. Сейчас в здании располагается ресторанный комплекс.

Верхний бульвар и миниатюры достопримечательностей Пятигорска

От кофейни Гукасова до Академической галереи можно дойти как по Нагорному парку, так и по живописному Верхнему бульвару, который идёт параллельно проспекту Кирова. К 245-летию Пятигорска на Верхнем бульваре установили бронзовые копий главных достопримечательностей города-курорта. Они в деталях повторяют оригиналы.

Центральная питьевая галерея

На проспекте Кирова находится и одно из самых главных зданий города-курорта – напротив Лермонтовской галереи расположена Центральная питьевая галерея, построенная в 1971 году. Здесь можно попить воды из источника № 17, источника №2 и Красноармейского источника. Вход бесплатный. Берите стаканы и бутылочки с собой, либо стаканчики можно приобрести в автомате на входе.

Емануелевский парк

Ещё один старейший парк Пятигорска – Емануелевский. Он был заложен по приказу генерала Георгия Емануеля, в честь которого и получил название, а создан был с 1828 по 1830 годы по проекту Иосифа Бернардацци. В парк можно зайти как с улицы Лермонтова, так и со стороны Академической галереи. В Емануелевском парке находятся очень красивые места и яркие достопримечательности Пятигорска: грот Лермонтова, Эолова арфа, пути первого Пятигорского трамвая, арт-объекты – герои произведений Михаила Лермонтова.

Эолова арфа

Беседка с красивым названием Эолова арфа – один из символов Пятигорска. Проект беседки выполнил в 1830 году Иосиф Бернардацци в стиле античных храмов. Необычное название сооружение получило в честь древнегреческого бога ветров Эола. Здесь часто бывал Лермонтов, Эолова Арфа описана в его произведениях. Перед беседкой – шикарная смотровая площадка с завораживающими видами.

Княжна Мери, Печорин, Максим Максимыч и Бэла

Гуляя по Емануелевскому парку вы встретите скульптуры персонажей «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова: Григория Печорина, княжну Мери, Максима Максимыча, Бэлу.

Провал и Остап Бендер

От Емануелевского парка по бульвару Гагарина вы доберётесь до знаменитого Провала. Это пещера с озером красивого бирюзового цвета, а её свод однажды обрушился и получился провал. В середине XX века у входа в пещеру были установлены скульптуры двух львов. В 2008 году у Провала установили скульптуру Остапа Бендера - героя «Двенадцати стульев», который по сюжету книги продавал билеты в Провал. Перед провалом – ещё одна смотровая площадка. Определённо рекомендуем к посещению!

