На курорте «Эльбрус» открыли горнолыжный сезон

Официальный старт всероссийскому горнолыжному сезону сегодня дали на курорте «Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Церемония прошла впервые в истории горнолыжных курортов страны, к ней приурочили открытие двух новых канатных дорог и трасс в новой зоне катания в восточном секторе.

© РИА Новости

«У нас сегодня официальный старт горнолыжного сезона в стране, и этот старт происходит здесь, на Эльбрусе, благодаря тому, что Ассоциация курортов России признала "Эльбрус" лучшим курортом по итогам прошлого сезона. Мы вводим такую традицию, что сезон будет начинаться на лучшем курорте. "Эльбрус" действительно сейчас один из лучших — сегодня мы открыли трассу и два подъемника. Это первый шаг на восточный склон, по сути, на новую трассу выката», — сказал на церемонии открытия министр экономического развития России Максим Решетников, который лично протестировал новую трассу.

Впервые за последние 10 лет, с тех пор как была построена и запущена в эксплуатацию самая высокогорная в стране и вторая в Европе канатная дорога «Мир» — «Гарабаши», на курорте «Эльбрус» открыли новую зону катания в восточном секторе. В нее входят две современные канатные дороги — кресельная и гондольная — и 5,2 км горнолыжных трасс красного и черного уровней сложности.

Официальный старт сезона дали со сцены на поляне Азау. В церемонии приняли участие министр экономического развития страны Максим Решетников, глава КБР Казбек Коков и гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

О планах по дальнейшему развитию зоны катания на «Эльбрусе» рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

«Есть большая идея — сделать новую зону катания и новую зону заброски туристов примерно с места, где расположена сейчас парковка. Это очень большой проект, это еще четыре канатные дороги, это еще 12 км трассы. И сегодня мы уже контрактуемся и будем со следующего сезона приступать к проработке этого большого проекта», — сообщил он журналистам.

Также на поляне Азау состоялась передача кубка от курорта «Эльбрус» к курорту Архыз в Карачаево-Черкесии, который стал лучшим по итогам этого года горнолыжным курортом страны. В следующем году такая же церемония пройдет в Карачаево-Черкесии. Кубок гендиректору курорта Архыз Роману Киранчуку передал Илья Виноградов, основатель экосистемы «Горы России».

В беседе с корреспондентом портала «Это Кавказ» Виноградов сообщил, что накануне был установлен рекорд России и мира по самой высокогорной партии в гольф.

«В рамках торжественных мероприятий провели самый высокогорный гольф на высоте 4 050 метров. Зарегистрирован рекорд гор России. Сертификат 001. Можно сказать, что это мировой рекорд», — сказал он.

Торжественные мероприятия, приуроченные к старту сезона, проходят на курорте «Эльбрус» с 4 декабря и завершатся 7 числа. За это время для гостей курорта приготовили множество активностей, в том числе утренние зарядки со спортсменами, сеты с ди-джеями и самый высокогорный инди-гриль. Завершится сегодняшний день выступлением хедлайнеров — групп The Hatters и «Султан-Ураган».

Организатором выступает экосистема «Горы России» при поддержке министерства экономического развития РФ, института развития Кавказ.РФ, правительства Кабардино-Балкарии и министерства курортов и туризма КБР. Мультимедийный проект ТАСС «Это Кавказ» выступает информационным партнером события.