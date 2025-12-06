Мэр объяснил важность развития образовательного туризма

Развитие образовательного туризма через создание системы преференций для студентов может стать драйвером экономического роста и фактором повышения безопасности в российских регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал мэр Невинномысска Михаил Миненков. Ранее в Москве стартовал форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины».

«Наш проект "ТОСЭР 'Невинномысск' как инструмент развития экономики" стал одним из победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика". Одно из главных его направлений – образовательный туризм», – рассказал Михаил Миненков, мэр Невинномысска.

По его словам, сейчас в городе действуют и развиваются четыре вуза, семь техникумов с более чем 11 тыс. учащихся.

«Главная их особенность – дуальное образование. Местные власти создали в партнерстве с предприятиями целую систему поощрений и механизмов. Она позволяет студенту зарабатывать 100 тыс. рублей уже на первом курсе и пользоваться всеми социальными лифтами, – рассказал он. – Ранее туризм в нашем представлении – это посещение культовых мест и праздников, дегустация местных блюд, лечение. Мы же поняли важность игры в долгую, когда приезжий остается как минимум на четыре-пять лет – на время обучения. Одновременно учащиеся работают на предприятиях сельского хозяйства высокой интенсивности, в кластерах Ozon и Wildberries, на каскаде кубанских ГЭС, в химпроме и других отраслях. Также в городе растет число детских научных центров, от которых уже более тысячи участников ездят по всему миру, показывая высокие результаты в соревнованиях по математике, физике, химии, робототехнике. Это, как вы понимаете, первая ступень в системе нашего образовательного туризма. Помимо этого, городские власти и местные крупные компании, например, "Еврохим", доплачивают сотрудникам образовательных учреждений. Все это вносит огромный вклад в экономику. В 2016 году город был фактически банкротом: бюджет составлял 700 млн рублей, а долг перед банками под 18% годовых – 400 млн рублей. За прошлый год же бюджет получил собственных налогов на 2,4 млрд рублей, а долгов нет ни перед кем».

Он также указал на еще одно преимущество создания полноценной системы занятости студентов, который можно было бы распространить на другие регионы.

«Работающий на серьезном предприятии учащийся с молодости понимает ответственность за свои решения и действия. Такого человека крайне трудно склонить к измене родине и попытке взорвать релейный шкаф на железной дороге. Так что наш проект вполне можно назвать вкладом не только в промышленный суверенитет России, но и в реальную безопасность», – резюмировал Миненков.

В пятницу в Москве отрылся форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины», организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента и Минэкономразвития. Мероприятие проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оно собрало 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.

На мероприятии были названы победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Также ВАРМСУ впервые представила доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России в 2024-2025 гг. Ассоциацией была проведена масштабная работа, основанная на сборе и обработке информации из регионов, включая результаты ключевых проектов, таких как «Муниципальный диалог» и всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».

Всего на форуме представлены 500 успешных муниципальных практик, которые послужат источником практического опыта для дальнейшего развития территорий. Проекты уже дают реальный результат: улучшают благоустройство, качество услуг, делают города и села привлекательнее для жизни и бизнеса. Тематики кейсов разнообразны: от ЖКХ и благоустройства до экологических программ и поддержки гражданских инициатив.

Во вступительном слове Евгений Грачев, замначальника управления президента России по внутренней политике, рассказал о векторах развития МСУ в стране. Он отметил, что местное самоуправление – самый близкий к людям уровень публичной власти. От качества работы муниципальных служащих, от их открытости к прямому диалогу зависит отношение жителей ко всей системе власти, указал спикер.

«Сейчас отношение к местному самоуправлению действительно меняется благодаря системным решениям, принимаемых президентом нашей страны Владимиром Путиным. Представляемый сегодня доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти», – отметил Грачев.

В настоящее время в России насчитывается более 16 тыс. муниципальных образований. Количество муниципальных районов, городских и сельских поселений ежегодно сокращается, а количество муниципальных округов растет, что свидетельствует о поэтапном переходе отдельных регионов к одноуровневой системе организации МСУ.