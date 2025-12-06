В Приморье близки к выходу на допандемийные показатели по числу туристов

Число туристов, ежегодно посещающих Приморский край, к 2030 году достигнет 5 млн человек - примерно столько гостей регион принимал в 2019 году, до начала пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор - председатель регионального правительства Вера Щербина.

"В 2019 году общий объем визитов по Приморью составил почти 5 млн человек, в том числе около 1 млн - это иностранные туристы. Владивосток и Приморский край вошли в пятерку самых популярных городов и регионов России у туристов. Если говорить об общих показателях, то регион идет в нужном направлении - улучшается инфраструктура, появляются новые коллективные средства размещения, объекты показа, маршруты, в среднем ежегодный прирост составляет порядка 10%. К 2030 году Приморский край планирует принять около 5 млн визитеров", - обозначила Щербина.

Она добавила, что львиную долю иностранных туристах и в 2019 году, и в 2025 году составляют туристы из КНР. Если сравнивать турпоток первого полугодия 2019 и аналогичного периода 2025 года, то рост составил 13% - с 89,6 тыс. до 101,5 тыс. гостей, без учета студентов, предпринимателей и иностранных работников.

"Появились возвратные туристы, которые сначала были во Владивостоке в командировке, потом оставались на выходные для знакомства с городом. А потом возвращались сюда уже вместе с членами семьи. Стало больше самостоятельных туристов. Если раньше гости предпочтение отдавали групповым турам, то сейчас предпочитают за счет возможностей агрегаторов решать вопросы того же авиаперелета и бронирования отелей самостоятельно, обращаясь к местным туркомпаниям за теми или иными услугами - экскурсии, поездки в край, отдых на островах", - обозначила собеседник агентства.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что в этом году регион посетили 3,5 млн туристов. Налоговые поступления в бюджет Приморского края от сферы туризма с начала года выросли на 20%.