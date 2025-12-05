Новогодние туры в Карелию продают за полцены

Удивительный факт обнаружили турагенты – до Нового года меньше месяца, а туры в Карелию на праздничные даты, на которые обычно задолго до праздников высокий спрос, сегодня можно купить с большой скидкой. Туроператоры предлагают дисконт до 50%, если путешествие начинается 30–31 декабря или 1–2 января. Ситуацию активно обсуждают в тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

© РИА Новости

В числе «горящих» направлений вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко, «мраморное царство» Рускеала, водопады. Снижение цен объясняют упавшим спросом.

«В прошлом году Новый год в Карелии хорошо продавался, а в этом почти нет заявок», – рассказал TourDom.ru один из турагентов.

«Да, новогодняя ночь в Карелии сейчас не пользуется такой популярностью, как год назад. Автобусы полупустые, есть отмены», – подтвердили в компании «СканТур», рассказав, что и у них скидки на эти даты, хоть и вполовину меньше.

Речь идет, кстати, не только о Карелии. Ситуацию туроператор объясняет тем, что грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, а 30 декабря большинство еще работает. И многие просто запланировали путешествие на более поздний срок, чтобы без суеты отметить праздник и подготовиться к поездке.

Есть и еще один важный нюанс, который сказывается на продаже новогодних туров: не все готовы ехать на автобусе – например, дорога из Москвы в Петрозаводск занимает от 9 часов. Уж если не весь путь, но хотя бы большую часть туристы предпочитают преодолевать по железной дороге. А на поезда, которые придут в столицу Карелии в первой половине дня 30 или 31 декабря, чтобы туристы смогли двинуться дальше, билетов уже нет.

Есть еще, конечно, вариант долететь на самолете, но сейчас в продаже есть только очень кривой маршрут с пересадкой в Екатеринбурге – на том же автобусе выйдет гораздо быстрее. Да и стоит такой перелет от 33 тыс. руб. без багажа.