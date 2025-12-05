Китайские туристы массово устремились в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Туроператоры рассказали изданию, что после объявления безвизового режима с Россией этот город и весь регион оказались в лидерах зимних туристических направлений у гостей из Поднебесной. Они приезжают в местное село Териберка, чтобы полюбоваться северным сиянием, снежными пейзажами и китами. Кроме того, китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.

Аналитики Российского союза туриндустрии, в свою очередь, отметили, что число бронирований поездок в Мурманскую область китайцами на праздничные даты выросло на 20 процентов. Ожидается, что в 2026 году спрос увеличится еще на 40 процентов.

Кроме того, согласно прогнозам экспертов, на которых ссылается источник, до конца 2025 года число китайских туристов, посетивших Россию, вырастет до 500 тысяч человек. А в 2026 году их количество может увеличиться до двух миллионов.

Ранее сообщалось, что китайские онлайн-платформы зафиксировали взрывной интерес к полетам в Россию после введения безвизового режима. Значительный рост поиска по направлениям в Санкт-Петербург и Москву зарегистрирован из Урумчи.