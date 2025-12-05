Туристам пообещали полноценный курортный сезон в Анапе в 2026 году

Туристы могут рассчитывать на полноценный курортный сезон в Анапе в 2026 году. К лету должны завершить работы по ликвидации последствий нефтяного загрязнения в акватории Черного моря, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, работы по консервации мазута ведутся в активном режиме как на федеральном уровне, так и силами краевых структур во взаимодействии с Роспотребнадзором. Глава региона рассчитывает, что основные мероприятия будут завершены к концу зимы, что позволит беспрепятственно открыть пляжи летом.

«Курортный сезон следующего года должен состояться, и я думаю, что он состоится», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Параллельно для поддержки турбизнеса принято решение о продлении льготного фискального режима. Туристический сбор в Анапе, отмененный ранее, не планируют взимать и в 2026 году. Эта мера, как отметил губернатор, призвана создать условия для максимального восстановления деловой активности в сфере гостеприимства независимо от внешних вызовов.

Напомним, Анапа остается одной из ключевых дестинаций на Кубани. Однако текущий год ознаменовался серьезным спадом: за 9 месяцев 2025 года курорт посетили лишь 1,7 млн гостей, что более чем в 2 раза ниже показателей аналогичного периода 2024-го. Озвученные властями меры направлены на преодоление последствий этого спада и возвращение курорту прежних туристических потоков.