Турагенты возмутились «огромным» кешбэком от банка за туры

Турагенты обратили внимание на «невероятно щедрое» предложение площадки Альфа-Тревел: кешбэк на туры – 10%, то есть больше средней комиссии, на которую сейчас могут рассчитывать от туроператоров розничные продавцы.

© tourdom.ru

На самом деле такой солидный кешбэк в тревел-сегменте анонсирован Альфой уже давно, но тема в очередной раз стала поводом для обсуждения в профессиональном сообществе.

Корреспондент «ТурДома» посмотрел предложения онлайн-площадки. На Альфа-Тревел турпакеты выставлены в партнерстве с онлайн-тревел-агентством Level.Travel. Цены в точности соответствуют тем, что и у туроператоров. А вот от Альфа-Банка его клиенты могут получить после покупки возврат 10% стоимости, но не более 10 тыс. руб. Таким образом, с тура, например, за 300 тыс. руб. кешбэк составит не 10%, а чуть выше 3%. С более дорогого – еще скромнее. Кроме того, для привлечения покупателей используется маркетинговый ход: если на сайте туроператора продолжительность отдыха в Таиланде анонсирована, например, как 9 дней, то у агрегатора то же самое предложение – на 10 дней (тот факт, что первую ночь туристы проведут не в гостинице, а в самолете при дальнем перелете, не учитывается).

У премиальных клиентов с пакетом услуг Alfa Only лимит кешбэка за тревел выше – до 50 тыс. руб. Конкурировать со столь солидным денежным возмещением турагентам, на первый взгляд, непросто. Однако, чтобы получить от Альфы возврат 50 тыс., тур должен стоить от полумиллиона руб. Вряд ли существенная часть обеспеченных туристов делает такие покупки онлайн. Для организации таких туров нужна экспертиза от специалистов турагентств и туроператоров.

Что касается перспектив, то банки, безусловно, заинтересованы в развитии своих экосистем, в том числе в части тревел-услуг. В долгосрочной перспективе это неизбежно придется учитывать турагентам: простой, массовый турпродукт будет все активнее продаваться через банковские сервисы. Это выгодно туристам, не нуждающимся в консультациях при покупке туров. Поэтому турагентам придется продвигать другие свои ценности – экспертность, индивидуальный подход, персональную помощь со стороны специалистов по нестандартным турам.