Пассажиры скептически отнеслись к новому рюкзаку лоукостера

«Победа» представила новый рюкзак. Называться он будет «Максимум» и позиционируется как лимитированная версия. Однако у пассажиров уже возникли вопросы к аксессуару.

Рюкзак выполнен из PU (то есть полиуретановой) кожи, что защищает его от влаги. Имеет объем 29 литров. Как заявляет лоукостер, с ним пропускают без проверки габаритов, то есть в аэропорту туриста не заставят помещать ранец в калибратор.

Однако, судя по комментариям подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», большинство потенциальных покупателей новинки в первую очередь интересует цена. И ее сложно назвать низкой.

Первый рюкзак «Победы», который сейчас продается под брендом «Базовый», стоит 2,1 тыс. руб. А вот «Максимум» можно найти на торговых площадках примерно за 5,6 тыс. руб. Такую цену многие назвали явно завышенной.

«5,6 тыс. руб. со скидкой! Это стоимость неплохого рюкзака Wenger. У них, кстати, есть модели со "сминаемой" спинкой, которые и в калибратор "Победы" войдут. А за 12 тыс., как якобы он стоит без скидки, это уже цена Thule, но у них спинка жесткая», – уточнил один из комментаторов.

Кроме того, есть вопросы и к качеству рюкзака. Первая версия известна своими проблемами. Будет ли ими страдать второй вариант, покажет время.