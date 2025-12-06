Вросшие в камень: кафе и рестораны в необычных местах Кавказа

В регионах СКФО архитектура не пытается подчинить себе природу, а учится у нее. Кафе и рестораны, словно выросшие из скал, доказывают: на Кавказе даже камень становится частью уютной атмосферы.

Дагестан: «Скала» в скале

Необычная кофейня «Скала» появилась в Дагестане весной 2022 года. Ее построили в экотуркомплексе «Главрыба» в Казбековском районе. Примерно в это же время тут открыли для туристов пещерный комплекс «Нохъо». Несколько подземных лабиринтов длиной в сотни метров — результат геологической разведки, проводившейся здесь в 70-е годы во время строительства Сулакской ГЭС.

Кофейня, возведенная впритык к отвесной скале, гармонично вписалась в красивейшие горные пейзажи. Строительство велось с учетом минимального воздействия на природу, говорят в «Главрыбе».

«Это не кофейня в скале, а кофейня вокруг скалы. Часть практически не тронута: можно было дальше прорубить и углубить помещение, но мы не стали этого делать», — рассказывает Расул Хайбулаев, руководитель PR-службы экотуркомплекса «Главрыба».

Строительство шло девять месяцев. Материалы перетаскивали через реку по натянутым веревкам фактически вручную. Тогда здесь не было даже технического механизированного зиплайна. С помощью альпинистов из Северной Осетии и Москвы обшивали скалистые стены ячеистыми сетками, чтобы избежать камнепада.

Сегодня, чтобы попробовать различные виды кофе, чая, коктейли и лимонады, нужно пройти по подвесному мосту около 80 метров. Особенной популярностью среди туристов пользуется урбечовый раф и фирменный десерт «Нохъо», выполненный в виде самой кофейни в скале. Приготовлен он из нескольких видов шоколада по рецепту шеф-повара сети ресторанов Аркадия Новикова. Продукты доставляют в кофейню по зиплайну, на высоте 70 метров над рекой. Средний чек: 800 рублей.

Чечня: близнецы, вросшие в скалу

Каждый, кто хотя бы раз бывал в Итум-Калинском районе, наверняка видел знаменитые Ушкалойские башни-близнецы. Эти строения относят еще к XII веку. В народе их неспроста прозвали стражниками ущелья — они расположены в самой узкой его части, откуда легче всего было сдерживать натиск врага. Архитектура многих средневековых строений такова, что одна из стен представляет собой участок скалы.

Современная турбаза TwinTowers расположена рядом и представляет собой сходное архитектурное решение: одной из стен здешнего ресторана также является скала. Комплекс и назван в честь исторических башен. Это идеальное место для тех, кто хочет запечатлеть одну из самых узнаваемых достопримечательностей республики, отведать блюда национальной кухни и отдохнуть перед дальнейшим исследованием чеченского высокогорья.

Ресторанно-гостиничный комплекс TwinTowers появился несколько лет назад. Для строительства пришлось разровнять участок и построить дополнительные мосты, провести коммуникации и организовать подъездные пути и парковку. И при этом важно было не забывать про безопасность в условиях суровой горной местности.

На сегодняшний день в сезон ресторан «Башни-близнецы» посещают более тысячи человек в день. В меню представлены блюда национальной кухни, например жижиг-галнаш с различными видами мяса, чеченские лепешки чепалг и хингалш, мясо на мангале. Еще одна заманчивая позиция — форель, выращиваемая на территории турбазы. Комплексный обед здесь обойдется в среднем от 1500 рублей на человека.

Кабардино-Балкария: кафе, рынок, водопады — все в скале

Чем-чем, а кафе, одна из стен которого — это скала, в Кабардино-Балкарии никого не удивить. Да и туриста, побывавшего в Чегемском ущелье, пожалуй, тоже. Потому как в районе Чегемских водопадов, одной из самых известных природных достопримечательностей республики, абсолютно все находится в скале: кафе, рынок, сами водопады и, уж простите за подробность, даже туалеты. Причина проста — Чегемские водопады расположены в Чегемской же теснине. Тут просто нет такого места, чтобы что-то построить и не использовать в качестве одной из стенок скалу.

Несложно догадаться, что кафе тут появились еще в советские времена. Все же это одно из главных туристических направлений в любое время года. Этому способствует и относительная близость от Нальчика, и хорошая асфальтированная дорога, и, естественно, красота локации.

Практически во всех кафешках вас будут ждать камин или очаг, бараньи шкуры, грубая деревянная мебель и — совершенно обязательно — радушные хозяева. По этой причине описывать отдельное заведение не имеет особого смысла. Выбрать можно фактически любое. Меню вас встретит примерно одинаковое. Его основу непременно составляют хычины, шашлык, жалбаур, лагман, салаты из свежих овощей, айран, горный чай. Цены на хычины начинаются от 150 рублей за штуку, на шашлык — от 400 рублей за порцию. Супы обычно варьируются в пределах 300−350 рублей. Чайник горного чая также обойдется примерно в 300−350 рублей.

Чем еще можно заняться на Чегемских водопадах? Например, когда вы уже сделали заказ и вам сообщили, сколько придется ждать, можно прогуляться по рынку, который здесь везде. Если времени у вас примерно час, можно попробовать успеть подняться на смотровые площадки — обе или всего одну, все будет зависеть от вашей скорости. Проход к площадкам стоит около 100 рублей с человека. Одна из площадок позволит оглядеть теснину и посмотреть на водопад с противоположной ему стенки ущелья, вторая же находится в точке, откуда видно, как струи водопада вытекают из скалы, чтобы через некоторое время обрушиться вниз.

Как следует поев местной еды в кафе, можно прокатиться вверх и заглянуть, например, в Эль-Тюбю, чтобы осмотреть башню Малкаруковых, саклю известного балкарского поэта Кайсына Кулиева и древние склепы. Теперь доехать туда не составит труда на любом автомобиле: в этом году асфальт проложили аж до Булунгу, самого верхнего села в Чегемском ущелье.