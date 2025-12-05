Россияне рассказали, сколько собираются потратить на зимние путешествия

Россияне раскрыли бюджет на зимние путешествия по стране — большинство опрошенных (22 процента) планируют уложиться в сумму от 31 до 50 тысяч рублей на человека. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 20 процентов респондентов планируют потратить от 21 до 30 тысяч рублей, 18 процентов — до 10 тысяч рублей, 16 процентов — от 51 до 100 тысяч рублей, и только 12 процентов готовы выделить свыше 100 тысяч рублей.

Среди направлений опрошенные чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Байкал и Карелию — по 31 проценту. 29 процентов остановили выбор на Сочи, 27 процентов предпочли для зимнего путешествия Москву.

«Казань привлекает 22 процента туристов, Суздаль — 20 процентов. Калининград считают лучшим для зимнего путешествия 19 процентов опрошенных, тогда как Крым, Сергиев Посад и Кострома получили по 17 процентов голосов каждый», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что россияне массово захотели отправиться на Новый год в Крым. Бронирование отелей полуострова самостоятельными туристами на январские праздники выросло на 28,7 процента.