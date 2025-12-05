В РФ запустят мессенджер «Молния» для российских и китайских туристов

В России готовится к запуску новый мессенджер под названием «Молния», разработанный для укрепления цифровых связей между РФ, Китаем и другими странами БРИКС. Как сообщил «Известиям» генеральный директор стартапа Михаил Толпышкин, платформа будет ориентирована на сферу туризма.

© tourdom.ru

По его словам, «Молния» создается как многофункциональный сервис, призванный в первую очередь облегчить взаимодействие для туристов, путешествующих между Россией и Китаем. Он также позволит сформировать устойчивые цифровые коридоры между двумя государствами.

Гендиректор компании-разработчика подчеркнул, что аудитория проекта в будущем не ограничится только туристами. На последующих этапах к ней присоединится малый и средний бизнес, работающий с китайскими товарами. Михаил Толпышкин обратил внимание на то, что в Китае заблокированы многие западные мессенджеры, а местные аналоги часто узкоспециализированы. «Молния» же даст возможность беспрепятственного общения как в России, так и в КНР.

В долгосрочных планах разработчиков выход на рынки других государств БРИКС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Продукт может найти применение в образовании, культуре, логистике, медиа и цифровых услугах, добавил он.

Ранее, 4 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение безвизового режима со стороны РФ, вероятно, приведет к увеличению потока китайских туристов и будет стимулировать двусторонние туристические обмены.