Вице-губернатор рассказал, что ждет туристическую отрасль Приморья

В 2025 году Приморье сохраняет инвестиционную активность на устойчивом уровне: в крае действуют более 2 тыс. предприятий — резидентов преференциальных режимов ТОР и СПВ. О том, чем регион привлекает инвесторов, как наращивает внешнеэкономическую деятельность со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет чего развивает туризм и рыбную отрасль, а также о модернизации транспортной инфраструктуры ТАСС рассказала первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина

— Вера Георгиевна, Приморье — это традиционно "ворота" России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай — крупнейший внешнеэкономический партнер. Какие перспективы совместной работы с КНР вы видите на ближайшие годы?

— По итогам января — сентября 2025 года удельный вес Китая во всем внешнеторговом обороте края составил 69,7%. В целом торговый оборот с КНР вырос за три квартала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта — на 10,4%. Традиционно из Китая мы завозим оборудование, машины, овощи, фрукты, товары легкой и пищевой промышленности, экспортируем — лесную и рыбную продукцию, уголь, нефтепродукты, масличные, злаки и удобрения.

Особый интерес у китайских потребителей вызывают экологически чистые приморские продукты питания: мед, шоколад, кондитерские изделия, дикоросы. Для продвижения наших товаров мы открыли в этом году павильоны продукции Приморского края в городах Харбине и Даляне. Там уже представлены товары более 40 наших производителей. А в 2026 году по поручению губернатора мы планируем открыть в Китае "Дом приморского меда".

Перед нами стоит задача не только наращивать объемы экспорта, но и углублять переработку, уходить от поставок сырья. Здесь можно говорить об экспорте продукции специального машиностроения, компонентов для судостроения и авиастроения, которые производятся в крае. Большой потенциал видим также в экспорте туристических, медицинских и образовательных услуг, например, в обучении китайских студентов в ДВФУ (Дальневосточном федеральном университете — прим. ТАСС).

— Еще одно перспективное направление — КНДР. Уже есть оценки, насколько вырастет товарооборот после введения моста через реку Туманная?

— Для Приморского края строительство этого моста — историческое событие в контексте сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой. Сейчас наши страны соединяет железнодорожный мост, а открытие автомобильного движения позволит упростить перевозку грузов и пассажиров. Мы ожидаем, что туристический поток и двусторонний товарооборот может увеличиться в разы.

Для наших компаний КНДР — это новый, но весьма перспективный рынок. Уже сейчас ведется подготовительная работа — в октябре делегация приморских бизнесменов приняла участие в Пхеньянской осенней международной выставке товаров. В прошлом году состоялась бизнес-миссия приморских компаний в КНДР. Во Владивостоке уже дважды прошла выставка корейских товаров в 2024 и 2025 годах.

— Как современные геополитические реалии сказались на экономическом сотрудничестве с Японией, Южной Кореей?

— Сложившаяся обстановка не способствует активизации торгово-экономических связей и росту товарооборота с этими странами. Экспорт и импорт с Японией продолжают снижаться, санкции усиливаются. При этом Япония находится на третьем месте среди всех стран по товарообороту Приморского края, ее доля составляет 4%.

С Республикой Корея торговый оборот за восемь месяцев 2025 года немного вырос к показателю аналогичного периода 2024 года — на 1,4%. Хотя крупные корпорации были вынуждены покинуть наш рынок под давлением санкций, мы наблюдаем устойчивый интерес малого и среднего южнокорейского бизнеса к российскому рынку. После ухода западных брендов южнокорейские фирмы, которые остались в России, получают прибыль в пищевой промышленности и косметике. Осенью 2025 года наблюдался резкий скачок импорта корейских автомобилей.

Объем приморского экспорта в Республику Корея за восемь месяцев 2025 года увеличился к показателю 2024 года на 14,2%. В первую очередь растет спрос на рыбную продукцию — плюс 32%, почти в два раза вырос экспорт кукурузы, на 40% вырос экспорт продукции химической промышленности.

Что касается инвестиций, в настоящий момент на территории Приморского края в стадии реализации находятся четыре проекта с участием японских капиталовложений и 12 проектов — с участием корейских инвестиций.

— А вообще есть сигналы, что бизнес этих стран готов к возвращению на Дальний Восток?

— Для их возвращения в первую очередь необходимо создать базовые условия — например, задуматься над возобновлением прямого авиасообщения. В этом направлении видим пока только шаги со стороны Республики Корея. Помимо действующей паромной линии Донхэ — Владивосток с сентября 2025 года дополнительно открыто паромное грузопассажирское сообщение Сокчо — Владивосток. Но прямое авиасообщение с обеими странами пока отсутствует.

Приморский край открыт к сотрудничеству. Наши предприятия по-прежнему готовы экспортировать продукцию АПК, рыбопродукцию. Для инвесторов с января 2026 года создается новый преференциальный режим — Международная территория опережающего развития (МТОР). Он направлен на поддержку совместных с иностранными инвесторами предприятий, производящих продукцию высокой добавленной стоимости.

Если откинуть политическую составляющую, потенциал торгово-экономических отношений между нашими странами просто огромный. Уверена, что и японская, и корейская сторона это прекрасно понимают, особенно учитывая прошлый опыт сотрудничества.

— Для Приморья одним из приоритетных направлений является развитие добычи и переработки рыбы — как для внутрироссийского потребления, так и для экспорта. Какая работа ведется в этой сфере?

— За первые три квартала этого года наши предприятия выпустили 485 тыс. тонн рыбной продукции — это почти 23% объема производства в ДФО. При этом доля продукции глубокой степени переработки выросла на 42,4% и составила 170,9 тыс. тонн за счет роста производства филе и мяса рыбы. Эти продукты идут как на внутренний рынок, так и на экспорт, который в среднем формирует порядка 70% отраслевой выручки.

За последние два года были построены два крупных завода по переработке минтая и завод малой мощности по переработке белорыбицы. Фактический объем инвестиций составил 3,4 млрд рублей. Еще один большой завод по переработке минтая и других видов рыб с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей был введен в эксплуатацию в 2025 году. Создано 376 рабочих мест.

Эти проекты были реализованы при поддержке региона по программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае", по которой компаниям ежегодно компенсируют часть затрат на развитие рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей.

Работа по развитию отрасли будет продолжена — до 2029 года уже заявлены к строительству один крупный завод и два предприятия малой мощности с общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей.

— В Приморском крае сегодня активно развивается туризм. Какие проекты уже находятся на стадии реализации?

— Да, туризм является для нашего региона одной из ключевых отраслей, он формирует новую экономику, ориентированную на предоставление качественных услуг. Ежегодно мы встречаем порядка 4 млн туристов и осознаем, что туристическая инфраструктура не поспевает за ростом турпотока.

За 2021–2025 годы мы привлекли на развитие отрасли 3,48 млрд рублей федеральных средств. Они были направлены как на меры поддержки предпринимателям при создании модульных некапитальных средств размещения, так и на обустройство пляжей, приобретение туристского оборудования, благоустройство территорий, в том числе территории вокруг озера Соленое в Находке.

Кроме того, ежегодно предоставляются региональные меры поддержки, направленные на благоустройство пляжей, создание модульных средств размещения, точек придорожного сервиса, оборудование мест для размещения автокемпингов, техприсоединение к инженерной и транспортной инфраструктуре, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в целях создания или реконструкции номерного фонда в средствах размещения.

Мы привлекаем и инвесторов, которые создают современные отели, многофункциональные гостиничные комплексы, экологичные базы отдыха, аквапарки и тематические парки развлечений. Так, уже в этот зимний сезон станет доступен для гостей горнолыжный курорт в городе Арсеньеве, гостиничный комплекс "Теплое море" стабильно прирастает номерным фондом и новой инфраструктурой. Кроме того, среди перспективных проектов — создание Нагорного визит-центра и благоустройство территории Нагорного парка и комплексное развитие бухты Лазурной, строительство круглогодичного морского курорта в Хасанском округе.

В целом сегодня в сфере туризма в Приморье реализуется 27 крупных проектов на сумму более 110 млн рублей. Для нас это возможность не только обеспечить гостей региона достойной инфраструктурой — 7,5 тыс. единиц комфортабельных номеров, но и создать порядка 4 тыс. новых рабочих мест. Региону это принесет дополнительные денежные поступления и увеличит долю туризма в ВРП.

— Как вы оцениваете текущее состояние транспортной инфраструктуры в Приморье? Что делается для ее улучшения?

— В этом году мы комплексно подошли к обновлению важных дорог в Надеждинском округе. В этом году силами Росавтодора была проведена реконструкция участка федеральной трассы "Уссури" протяженностью 15 км в обход поселка Раздольное. Также было отремонтировано порядка 8 км на центральной улице в самом населенном пункте. Это очень важное направление, связывающее западные, южные и центральные районы. Также Раздольное связывает край с Хасанским округом — нашим ведущим туристическим направлением. В этом году мы отремонтировали порядка 40 км трассы Раздольное — Хасан, а также 12 км на подъезде к популярной у туристов и местных жителей бухте Алеут.

Всего же в текущем году в порядок приведено больше 250 км региональных дорог, 21 мост, а также улично-дорожная сеть в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации — это Шкотовский, Надеждинский округа, Владивосток и Артем.

Ведется работа и по развитию общественного транспорта. В этом году в муниципалитеты было отправлено более 50 машин. Более востребованными становятся пригородные электропоезда — впервые за последние 11 лет пассажиропоток превысил 600 тыс. пассажиров в месяц в летний период. Для Владивостокской городской агломерации разрабатываются проекты развития пригородного железнодорожного сообщения в направлении Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева и других населенных пунктов Приморья.

— В Приморском крае активно используются режимы СПВ (Свободный порт Владивостока) и ТОР (территория опережающего развития). Каковы предварительные итоги их реализации за последний год?

— В 2025 году Приморский край демонстрирует стабильность и сохраняет инвестиционную активность на устойчивом уровне. Только в этом году в нашем регионе число новых проектов, планируемых к реализации в условиях этих режимов, увеличилось на 183 с общим объемом инвестиций более 410 млрд рублей. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года свою деятельность начали 176 проектов на сумму 124,7 млрд рублей. Всего в Приморье к настоящему времени успешно функционируют 2 154 предприятия — резидента ТОР и СПВ, создано 75 тыс. рабочих мест, включая 6 тыс. в этом году.

К ключевым проектам можно отнести Находкинский завод минеральных удобрений и Приморский металлургический завод, мультимодальный транспортно-логистический центр "Артем", комплексную застройку "ДНС Сити", строительство распределительного центра во Владивостоке, развитие транспортно-логистического узла и расширение мощностей контейнерного терминала Восточной стивидорной компанией и другие проекты.