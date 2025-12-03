В Тверскую область стало приезжать больше туристов из Беларуси и Казахстана

В последние годы в Тверскую области значительно увеличился турпоток из Беларуси и Казахстана, рассказали "СОЮЗу" в Министерстве туризма региона. Жители области охотно едут в Беларусь.

Развитию связей в сфере туризма способствует увеличивается количество туристических маршрутов, в том числе и автомобильных, и новые объекты. В 2020 году Президенты России и Беларуси открыли Ржевский мемориал Советскому солдату.

"Среди жителей Тверской области, в том числе организованных школьных групп, популярны туры в Беларусь с посещением Минска, Бреста и Беловежской пущи. Также наблюдается рост и к посещению сельских объектов в Беларуси среди автопутешественников", - отметили в Министерстве туризма Тверской области.

Есть планы на будущий год в сфере культуры.

"В рамках укрепления культурных связей с Республикой Беларусь Всероссийский историко-этнографический музей планирует в 2026 году реализовать серию совместных проектов, направленных на углубление научного и экспозиционного взаимодействия", - рассказала "СОЮЗу" директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова.

По ее словам, ключевым проектом станет выставочный обмен в рамках Года единства народов России: ВИЭМ представит в Беларуси выставку о культурном наследии тверских карел, а белорусские музеи - проект о белорусских традициях в контексте общей истории.

Когда-то тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву, прозвали Государевой дорогой потому, что по нему проезжали кортежи императорской династии Романовых. И города Тверской области находятся на этом маршруте. Туристы заезжают в Торжок и посещают один из древнейших монастырей на Руси - Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь. Знакомятся со старинным народным художественным промыслом - золотным шитьем. Предприятие "Торжокские золотошвеи" получило финансовую поддержку из регионального бюджета и в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", чтобы обновить музейное оборудование для проведения мастер-классов, и сегодня любой желающий может попробовать протянуть свою золотую нить и вышить собственный орнамент.

В Тверской области можно пройтись по следам Пушкина. Места, где бывал поэт, сейчас популярные туристические объекты, которые также развивают государственным финансированием. Например, был музей "Чайный дом", где подают любимый десерт Пушкина - слойки Вульфа. Туристические группы завозят в гостиницу Гальяни, где останавливался поэт. На память об этом остались шуточные строки:

"У Гальяни иль Кольони закажи себе в Твери с пармазаном макарони да яичницу свари". На обед везут отведать настоящих пожарских котлет и снова вспоминают Александра Сергеевича: "На досуге отобедай у Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай и отправься налегке".

На мастер-классе в ресторане Торжка выясняется, что нет ничего проще, чем приготовление пожарских котлет. Нужно порубить куриную грудку, а чтобы мясо было мягче, нужно резать его поперек волокон, а не вдоль. Добавить к рубленому мясу куриный желток и немного растопленного сливочного масла. Слепить котлету, обвалять ее в порубленном белом хлебе. Обжарить 10 минут на сковороде и потом запечь в духовке. Пожарские котлеты - одно из главных блюд в ресторане Татьяны Соколовой. Предпринимательница родилась в Торжке, долгое время жила в Москве, но потом снова вернулась в родной город, потому что захотелось сделать что-то для родного города, для души и культуры.

"То, что вы видите у себя в тарелке - это тоже часть культуры", - говорит Татьяна Соколова.

Бизнес - малый и крупный сегодня чувствует себя хорошо за счет плановой поступательной поддержки государства. Еще в 2018 году проект Министерства туризма Тверской области был включен в федеральную целевую программу о развитии туризма до 2025 года. Запущены водозаборный узел, два пешеходных моста, речной порт и речной вокзал "Завидово". Порт может принимать большие круизные суда, ходящие по Волге, а в здании вокзала есть ресторанный и концертный залы. Строятся новые отели, горнолыжные склоны, детские парки. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" открыты новые средства размещения. В модульных домиках, установленных прямо в лесу или на берегу Волги, есть панорамные окна во всю стену. И гости могут чувствовать себя частью русской природы, находясь при этом в комфортных гостиничных условиях.

Русская природа - неисчерпаемый источник вдохновения, говорит китайский журналист, блогер, певец Син Кайчжен, больше известный, как Кай. Кай получил высшее образование в Минске, где прожил пять лет. Сейчас переехал в Москву и большим интересом путешествует по России. В Тверской области его больше всего впечатлили искренние люди.