Туристам в Крыму в Новый год предлагают пойти в баню

Туристов на длинные новогодние праздники зовут в Крым. Местное минтуризма уже запустило информационную кампанию «Новый год как дома!». Все варианты, как провести каникулы на полуострове, собрали на специальном ресурсе. Обещают провести более 300 мероприятий. Гостям будут доступны примерно 330 вариантов размещения, в том числе отели, 65 санаториев и порядка 45 гостевых домов.

Фишкой праздничной программы в этом году, уточнил глава ведомства Сергей Ганзий, сделали гастрономический квест. Отдыхающие, начиная с середины декабря, смогут попробовать различные блюда из специальных сетов в ресторанах почти по всему побережью. Большинство рецептов, как обещает министр, можно с легкостью повторить, вернувшись с отдыха. Из деликатесов обещают подавать крымскую телятину и отбивные из рапанов.

Редакция TourDom.ru посмотрела места, где остановиться в Крыму семье из двух взрослых и ребенка семи лет в период с 31 декабря по 5 января. Мы проанализировали стоимость номеров в отелях 5* и санаториях Крыма и их загруженность.

Полуостров славится своими здравницами. Не секрет, что люди готовы выделять время на лечение не только в праздники. Нашу теорию подтвердила Ирина Старцева, руководитель отдела рекламы в санатории «Форос» на южном берегу Крыма. Она отметила, что на 31 декабря загрузка номерного фонда превышает 70%, а затем к окончанию каникул она постепенно снижается. Изучив сайт, мы обнаружили, свободные люкс и полулюкс с видом на горы. За первый вариант просят от 180 тыс. руб., другой обойдется дешевле в 150 тыс. Завтраки включены в сумму и там, и там. Номера в экономе и стандарте уже разобраны.

Программа в новогоднюю ночь, по словам Старцевой, насыщенная. Для любителей танцев подготовили банкет «Русская душа». Стоимость билета начинается от 27 тыс. руб. Для гостей будут развернуты фотозоны, ведущие и диджеи проведут мастер-классы.

Уставших от дел на работе в «Форосе» зовут в баню. В течение праздничной ночи в спа-центре можно пройти расслабляющие практики, массажи, мастер-парения. Стоимость для компании от 8 человек начинается от 150 тыс. руб. Маленьких отдыхающих за 3 тыс. руб. можно отправить на шоу «Единорожик: волшебное новогоднее путешествие». Там малышам сделают аквагрим, в другие активности их вовлекут аниматоры.

Чуть демократичнее встречаем цены на номера в санатории «Ай-Петри». За люкс для семьи из 3 человек здесь просят 112 тыс. руб. В ценник включен полный пансион по питанию.

Размещение дороже предлагают в Villa Elena 5* в Ялте. Здесь доступен номер полулюкс для семьи за 215 тыс. руб. с завтраками. Гости могут посещать тренажерный зал, летнюю террасу и джакузи. Отдыхающим в новогоднюю ночь предлагается отправиться в кругосветку, которую возглавят искатель приключений Филеас Фогг и его верный спутник Паспарту. В меню заявлены валованы с уткой и каре крымского ягненка. За музыкальную часть отвечает бэнд «Amore di mare». Цены на билеты не названы.

Любителям luxury-отдыха подойдет отель 5* «Мрия». Но прайс здесь заоблачный – за люкс Элегант просят 764 тыс. руб. В эту сумму включены завтраки, в номере есть кровать Кing-size и широкий диван. Делюкс Шарм с теми же удобствами, но видом на побережье обойдется в полмиллиона.

Не прельщают цены и за стандартные номера. Самый дешевый из них обойдется в 240 тыс. руб.

В новогоднюю ночь постояльцев перенесут в атмосферу «Голубого огонька». В программе танцы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детский билет стоит 12,5 тыс. руб, взрослый – 25 тыс.

