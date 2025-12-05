Туристический налог добрался до Пушкинских Гор

В Пушкиногорском и Невельском округах Псковской области приняли решение ввести туристический налог. Ранее об этом сообщали в Великих Луках и в Порховском округе.

«Установить с 1 января 2026 года на территории муниципального образования Пушкиногорский муниципальный округ Псковской области туристический налог», – говорится в документах.

Было решено, что в 2026 году ставка составит 2%, в 2027 – 3%, в 2028 году – 4%, а начиная с 2029 года – 5%. В Невельском округе туристический налог введут с 1 марта 2026 года. В 2026 году ставка составит 1,5%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 3,5%, в 2029 – 4,5%, с 2030 года – 5%.

Плательщики налога – организации и ИП, предоставляющие услуги по размещению (гостиницы, отели, хостелы и иные средства размещения).

