Первый безвизовый въезд китайца в РФ оформили за 1 минуту 40 секунд

В рамках реализации безвизовой политики с РФ через КПП Суйфэньхэ житель города Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян стал первым китайским пассажиром, который отправился в Россию.

Ли Пэнлинь, владелец обычного паспорта, прошел процедуры проверки биометрической информации и досмотра с помощью интеллектуального оборудования, завершив все процедуры выезда из Китая всего за 1 минуту 40 секунд.

Ли Пэнлинь сказал, что безвизовая политика России в отношении китайских граждан, наконец-то, реализована, и теперь, взяв лишь паспорт, можно отправиться в Россию.

Сотрудник пограничного КПП Суйфэньхэ Го Вэйхуа заявил, что для эффективного реагирования на возможный наплыв пассажиропотока на пропускном пункте Суйфэньхэ увеличили количество полицейских и приложили все усилия для обеспечения беспрепятственного прохождения таможенного оформления, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию граждан Китайской Народной Республики.