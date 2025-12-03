В Красноярском крае подготовили уникальные маршруты для иностранных туристов

В Красноярском крае для зарубежных туристов подготовили два уникальных маршрута. Они ориентированы на Китай и страны СНГ и включают культурно-познавательный, экологический, промышленный и гастрономический виды туризма.

© Российская Газета

Первый тур - "Енисейская сага" - рассчитан на гостей из Казахстана и Беларуси. Путешествие будет включать посещение Николаевской сопки, нацпарка "Красноярские Столбы", фанпарка "Бобровый лог", Красноярской ГЭС, города Енисейска. Также гости смогут познакомиться с уникальной сибирской кухней. Программа обеспечивает возможность полного погружения в Сибирь в любое время года: речные прогулки летом и фототуры на хивусе зимой. Для путешественников из Китая разработан тур "Путь кедра и ветра". Пятидневная программа стартует в Красноярске с посещения знаковых мест города, знакомства с сибирской кухней и классическим русским балетом. Погружение в быт и культуру продолжится на юге Красноярского края. В Шушенском туристы смогут увидеть места ссылки В.И. Ленина, попробуют блюда из русской печи, в Минусинске гостей ждет иммерсивный променад и экскурсия в краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова.