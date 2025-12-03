Поселок в Карелии вошел в топ-3 самых дорогих направлений для отдыха в декабре

Карельский поселок Эссойла стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в России в первый месяц зимы. Средняя цена за ночь в арендном жилье здесь достигла 15467 рублей.

«Эссойла, Карелия – 15467 р. / 4 ночи», – уточнили аналитики Tvil.

Этот результат позволил карельскому поселку занять вторую строчку национального рейтинга. Населенный пункт обогнал Абрау-Дюрсо. На первом месте находится курорт Хамышки в Адыгее. Там одна ночь обойдется в 22281 рубль.

