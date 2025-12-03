Отели курорта Архыз на новогодние праздники забронированы почти на 70%

Загрузка отелей горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии на декабрь и новогодние выходные составила почти 70%.

«Отмечаем повышенный интерес к бронированию отелей на декабрь и праздничные новогодние даты: отели на территории курорта Архыз забронированы почти на 70% на этот период», — сообщили в пресс-службе курорта.

В пресс-службе отмечают, что интерес к Архызу рос на протяжении всего года. Так, зимний сезон 2024−2025 курорт завершил рекордом — собрал свыше 760 тысяч отдыхающих. За период с июня по ноябрь турпоток вырос на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. При сохранении динамики к концу нового зимнего сезона Архыз может приблизиться к отметке в 1 млн посетителей.

По данным российского туроператора «Алеан», за последние три зимних сезона количество бронирований на курорте увеличилось вдвое — это один из лучших показателей среди горнолыжных локаций страны.

«Архыз ценят за разнообразие трасс, современные канатные дороги с высокой пропускной способностью, широкий выбор развлечений и активностей. Пресс-служба курорта отмечает спрос на прогулки на снегоходах и экскурсии в альпака-парк. Те, кто интересуются историей и культурой региона, посещают Нижне-Архызское городище („Аланские храмы“) — уникальный археологический памятник X—XII веков», — подчеркнула коммерческий директор «Алеан» Оксана Булах.

Эксперты констатируют, что среди посетителей курорта преобладают молодежь и семьи с детьми. Преимущественно это жители регионов Северного Кавказа, а также Краснодарского края и Ростовской области.

Сегодня на курорте Архыз функционируют 30 отелей категорий 4 и 5 звезд, общий номерной фонд которых составляет 1 992 номера. Кроме того, здесь планируют возвести два сноупарка, а зимой на верхней станции Северного склона будут доступны высокогорные качели.