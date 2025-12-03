Паром Seabridge снова отправится в Сочи, несмотря на демарш властей Кубани

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном может возобновиться с 8 декабря, несмотря на демарш властей Краснодарского края. Как пишет «Коммерсантъ», оператор Seabridge все же намерен запустить регулярные рейсы по этому направлению. Генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян заявил, что маршрут уже согласован с соответствующими ведомствами России и Турции.

© tourdom.ru

Перевозчик планирует выполнять пассажирские рейсы 2 раза в неделю, без транспортировки легковых автомобилей. Однако администрация Краснодарского края повторно отказала в поддержке данному проекту. Позиция властей региона основана на утверждении, что инфраструктура порта Сочи не готова принимать грузопассажирские суда. По мнению правительства края, местный морской пункт пропуска не обладает необходимым оборудованием для обеспечения должного уровня безопасности и контроля на границе, что, в свою очередь, создает риски провоза опасных и запрещенных материалов на территорию РФ.

Кроме того, в администрации обратили внимание на транспортную логистику: большинство маршрутов от порта Сочи проходит через исторический центр и густонаселенные районы города, что способно негативно повлиять на туристический имидж курорта. Региональные власти подчеркивают, что не получали от перевозчиков каких-либо запросов относительно запуска новых рейсов в порт Сочи. Надзорные и правоохранительные органы, по их данным, сохраняют негативную оценку возможности восстановления паромной линии.

Тем не менее оператор Seabridge настаивает на продолжении работы над проектом. В ноябре перевозчик провел тестовый рейс из Трабзона в Сочи, который стал первым за последние 13 лет. Паром с 20 пассажирами на борту прибыл в акваторию Сочи утром 6 ноября, однако из-за военно-морских учений был вынужден простоять на внешнем рейде более сорока часов. Получив наконец разрешение войти во внутренние воды России, пассажиры ожидали высадки, но заход судна в порт так и не был осуществлен.

Как позже пояснил перевозчик, для самостоятельного выхода парома из российских территориальных вод требовалось специальное разрешение, которого не последовало. В результате 8 ноября судно вернулось в турецкий порт отправления.