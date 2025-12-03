Сколько стоит отдых в Суздале

Авторы канала «С пенсией по жизни» закончили путешествие по Золотому кольцу Суздалем, и теперь признаются, что это город-сюрприз. Они помнили его местом, которое сверкало чистотой и манило уютом, а теперь все превратилось в нескончаемую стройку и бесконечную попытку нажиться на туристах.

Город действительно красив: храмы, курчавые берега Каменки, древние городища. Авторы приехали в конце июля, в разгар триумфального марша — за несколько дней до тысячелетия, и обнаружили гигантскую стройку. Центр города был перекопан вдоль и поперек, везде стояли заборы, горы песка и кучи досок, и леса, обтянутые антивандальной сеткой для реставрации церквей. Казалось, что даже не уезжали из Москвы и ее вечной перекладкой плитки.

Все тут продается в три раза дороже, чем того стоит. Пластиковый стаканчик черники – 500 рублей. Малюсенькая конфетка со вкусом сыра — 250, магниты вдвое дороже. Дешевых столовых нет, рестораны днем пустые, потому что комплексных обедов не предлагают.

Билет в любой музей Владимиро-Суздальского заповедника стоит 600 рублей. Льгот для пенсионеров нет. Смешно сравнивать крошечный музей деревянного зодчества с огромным Петергофом, в который билет на весь день стоит 750. А в Суздальском кремле «единый» билет за 600 рублей — не такой уж единый. Чтобы зайти в Крестовую и Трапезную палаты, нужно доплатить ещё 400. Итого 1000 с человека.

Прогулка на лодке по Каменке – 800 рублей за 45 минут, тоже не для всех. В других городах — Псков, Вологда — такие прогулки и дешевле, и дольше, и дают льготы. Из всех городов, где авторы побывали этим летом — Тула, Калуга, Владимир — самое дорогое жилье оказалось в ​‍​‌‍​‍‌Суздале.