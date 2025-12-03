Россиянка рассказала о жизни оленеводов при минус 30

Российская путешественница Елена Лисейкина четыре дня пожила в чуме с оленеводами в тундре при минус 30 градусах и рассказала об их способах обустроить быт в таких условиях. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации удивилась, что оленеводы топят печь только вечером, а ночью она не работает. Поэтому к утру в чуме температура становится почти такая же, как снаружи.

«Но люди не мерзнут. Они надевают несколько слоев одежды, укрываются шкурами, и этого хватает. Я спала в полном комплекте: термобелье, толстовка, флис, горнолыжные штаны, спальник и сверху ягушка хозяйки. Сама хозяйка спала в тонком халатике, и это тоже удивительно», — такими фразами описала увиденное россиянка, добавив, что в тундре главное — не нагреть помещение, а сохранить тепло вокруг себя.

Лисейкина рассказала, что спальные места в чуме узкие, поэтому люди ложатся поперек: верхняя часть тела — на матрасе и шкурах, а нижняя — на полу, под которым снег. Так на спальном месте помещаются шесть или семь человек, и никто никому не мешает.

По словам путешественницы, главный прибор в чуме — чайник на буржуйке, так как оленеводы очень любят чай. Кроме того, в стойбище всегда есть запасы печенья и варенья, чтобы «чаевничать» можно было часами.

Зимой оленеводы кладут продукты на пол рядом с пологом чума, а летом холодильником становится речка — еду помещают в мешки и опускают в воду. Блогерша также отметила, что, если готовить некогда или нет сил, никто не ищет рецепты или кастрюли.

«Просто достают замороженную рыбу, нарезают на тонкие ломтики, макают в соль или соевый соус и едят. Иногда так же делают с олениной. Это быстро, сытно и совершенно в духе тундры. Никаких сложностей», — заключила автор.

