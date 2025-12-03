Снегоходы, северное сияние и тайны: почему россияне едут за зимой в Карелию

Исследования рынка туризма подтверждают: Карелия вошла в число лидеров по популярности зимнего отдыха среди россиян. Рост спроса на активные развлечения на севере значительно опережает средние показатели по стране. «ФедералПресс» рассказывает, чем же так манят туристов заснеженные леса и озера, и что скрывается за стандартными маршрутами.

Почему Карелия манит туристов зимой

Еще недавно Карелия ассоциировалась у большинства с летними походами, сплавами по рекам и отдыхом на озерах. Однако последние данные фиксируют настоящий зимний бум.

Республика уверенно входит в тройку лидеров среди регионов по росту спроса на такие услуги, как катание на снегоходах, опережая многие традиционно «горнолыжные» области. Причин несколько. Во-первых, жители мегаполисов, уставшие от городской суеты, все чаще ищут не просто курорт с подъемниками, а подлинное погружение в природу, тишину и масштаб зимних ландшафтов. Карелия с ее бескрайними лесами, скованными льдом озерами и чистым воздухом идеально отвечает этому запросу.

В первой половине 2025-го жители страны стали чаще искать услуги, связанные с активным зимним отдыхом. Так, спрос на катание на снегоходах вырос в 2,4 раза, а лидерами среди регионов стали Сахалинская область, Карелия и Башкортостан, уточняет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов «Авито Путешествий» и «Авито Услуг».

Во-вторых, сформировался запрос на разнообразный, а не только спортивный отдых. Катание на собачьих упряжках, конные прогулки по заснеженному лесу, зимняя рыбалка на Ладоге или Онеге – все это создает комплексный образ «настоящей зимы». Именно такой, разноплановый и аутентичный, отдых сегодня в цене. Добавим к этому относительную транспортную доступность из Петербурга и Москвы.

Кроме того, регион может подарить настоящую новогоднюю сказку. Эксперты АТОР уточняют, что Новогоднее семейное путешествие в Карелию к местным зимним волшебникам – Талви Укко или Деду Халле – стоит от 90 тыс. руб. на три дня. Пятидневные программы с насыщенной экскурсионной программой обойдутся уже от 129 тыс. руб. без учета дороги.

Какие таинственные места есть в Карелии

Помимо уже ставших классикой активностей, зимняя Карелия предлагает путешественнику маршруты, которых не найдешь больше нигде. Это царство мистики, древней истории и невероятных природных явлений. Одним из главных «магнитов» для искушенных туристов стало плато Воттоваара. Зимой это место, и без того окутанное легендами, приобретает совершенно сюрреалистический вид.

И, конечно, главное зимнее шоу – северное сияние. Карелия – одна из самых доступных территорий в России, где можно стать свидетелем этого феномена. Специализированные туры «охотников за сиянием» становятся отдельным и крайне востребованным продуктом. Турбазы предлагают специальные «будильники», чтобы не пропустить начало представления на ночном небе. Это тот самый случай, когда ожидание, проведенное в уютном гостевом доме у камина, и последующий восторг от танца сполохов складываются в незабываемое воспоминание, ради которого стоит ехать за тысячи километров.

Таким образом, зимняя Карелия успешно переформатировала свой образ. Она перестала быть только летним направлением, предложив рынку не просто отдых, а глубокое погружение. Это коктейль из адреналина снегоходных трасс, романтики собачьих упряжек, мистики древних мест и величия природных явлений. Именно этот уникальный микс и вывел республику в топ самых популярных зимних направлений страны, доказав, что главное ее сокровище – не только сосны и гранит, но и умение показать свою суровую, завораживающую красоту в любое время года.

Рекомендуем также прочитать у «ФедералПресс» о том, что власти Карелии зафиксировали взрывной рост турпотока.