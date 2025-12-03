В Приморье представлен маршрут первого дальневосточного круиза

Весной 2026 года из Владивостока отправится в рейс первая дальневосточная круизная линия, маршрут которой обещает стать востребованным у туристов из Китая. Оживленный туристический обмен с соседней страной и новые инфраструктурные проекты стали ключевыми темами на российско-китайской сессии в рамках международного форума «Экспортный потенциал Приморья – 2025».

«Сегодня аттестовано 67 гидов-переводчиков, и в настоящий момент обучение проходят еще 463 человека», – отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Она отметила, что выгодное географическое положение региона способствует активному двустороннему турпотоку. Еженедельно край принимает около 50 авиарейсов из девяти провинций КНР, а аэропорт Владивостока обслуживает до 46 внутренних рейсов в день. Она также заверила, что пребывание гостей безопасно благодаря работе туристической полиции, волонтеров и гидов, владеющих китайским языком.

Говоря о возможностях для отдыха, министр перечислила традиционные направления: живописные побережья, экотропы, морские прогулки и современные архитектурные объекты. Туризм, по ее словам, превратился в значимый экспортно-ориентированный сектор экономики, принесший в бюджет в текущем году свыше 3 миллиардов рублей налоговых поступлений. Планируется, что к 2030 году этот показатель вырастет на 40 %, чему будут способствовать развитие экологического, медицинского, делового и событийного туризма.

Отдельно Набойченко анонсировала запуск в мае 2026 года уникального круизного маршрута. По ее словам, лайнер отправится из порта Владивосток через Корсаков на Курильские острова с финальной высадкой в Петропавловске-Камчатском, что позволит за одно путешествие увидеть три дальневосточных региона.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ждать от введения безвиза для китайских туристов, которые теперь могут пребывать в России до 30 дней.