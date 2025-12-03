От Владивостока до Москвы: как безвиз с КНР перераспределит турпотоки

Вступивший в силу 1 декабря новый безвизовый режим для граждан КНР стал одним из наиболее обсуждаемых решений российской миграционной политики конца 2025 года. Для обеих стран он стал логичным продолжением курса на укрепление экономических и гуманитарных связей, а для туристического рынка – мощным катализатором роста.

Россия рассчитывает на существенное увеличение туристического потока, особенно в приграничных регионах и крупных туристических центрах. Китайские эксперты и игроки отрасли подтверждают: интерес к поездкам в Россию действительно растет, однако реальный эффект будет зависеть от готовности инфраструктуры и качества сервиса «под китайца». Куда чаще всего едут китайцы, рассказывает «ФедералПресс».

«Китайцы ждали зеркальных мер»: спрос сформирован заранее

По словам Никиты Михайлова, специалиста в области учебы, работы, жизни и развития бизнеса в Китае, запуск безвизового режима – шаг, которого в Китае ждали давно.

Путин открыл безвизовый въезд в РФ для китайских туристов и бизнесменов

«Граждане Китая с нетерпением ждали зеркальных мер по открытию границы. Этот шаг воспринимается как возобновление полноценного человеческого и туристического обмена», – отмечает эксперт.

Причем первыми этот эффект почувствуют приграничные регионы России. По словам Михайлова, китайская внутренняя культура путешествий предполагает короткие «гастрономические рейды» в соседние страны. В Китае широко распространена фраза, которая в дословном переводе означает: «Съездить в Россию поесть и вернуться».

Это не фигура речи: жители приграничных китайских городов действительно рассматривают зарубежные поездки как вариант обычного досуга на день.

Основные направления – по близости и узнаваемости

«Китайцы в первую очередь поедут в близлежащие города России – Благовещенск, Забайкальск, Чита и Владивосток. Во вторую очередь – в более удаленные, но наиболее известные города: Москву, Санкт-Петербург, Иркутск с Байкалом, Мурманск с Северным сиянием и, возможно, Сочи», – отмечает Михайлов.

При этом он делает важную оговорку: юг страны будет пользоваться меньшим спросом из-за территориальной близости к зоне проведения СВО. Для китайских туристов, уточняет Михайлов, вопрос безопасности всегда стоит на первом месте.

Турпоток восстанавливается, но до «допандемии» еще далеко

Ангелина Самадова, независимый эксперт на рынке гостиничного бизнеса, напоминает, что до пандемии Китай был крупнейшим источником въездных туристов в РФ. До 2020 года Россию ежегодно посещали около 1,5 млн китайских туристов. Сейчас показатели постепенно восстанавливаются.

«В 2024 году Россию посетили примерно 0,85–1 млн граждан КНР. Это в три раза больше, чем в 2023 году, но все еще ниже допандемийных значений», – уточняет Самадова.

По ее словам, наиболее популярные направления остаются прежними: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Мурманск, Байкал.

Это подтверждает и статистика гостиничного бизнеса.

Гостиницы Москвы и Петербурга уже фиксируют удвоение китайского турпотока

Коммерческий директор сети одного из апарт-отелей Мария Дергак отмечает, что эффект роста интереса со стороны туристов из КНР проявился еще до введения безвиза.

«Наши объекты в Москве и Санкт-Петербурге продемонстрировали исключительную динамику. В среднем доля гостей из Китая на пяти проектах сети удвоилась», – говорит она.

По данным сети:

в Москве доля китайских гостей выросла с 4 % до 8 %,

в Санкт-Петербурге – с 5 % до 10 %.

По мнению Дергак, Китай воспринимает две российские столицы как «классические культурно-исторические центры», обязательные к посещению:

«Кремль, Красная площадь, Эрмитаж, Невский проспект, Петергоф – именно эти локации формируют образ России у китайского туриста. Большое значение имеет улучшенная транспортная доступность, в том числе прямые рейсы и удобное железнодорожное сообщение между столицами».

Она подчеркивает, что введение безвизового режима существенно упростило планирование поездок, а инфраструктура крупных городов – сервис на китайском, адаптированные меню, платежные системы – делает пребывание китайских гостей более комфортным.

Платежные сервисы – главный барьер на пути к росту

Несмотря на растущий интерес, Дальний Восток и ряд других регионов могут недополучить часть потенциального турпотока. Проблема, по словам Самадовой, заключается в ограниченных возможностях платежной инфраструктуры.

«UnionPay работает нестабильно, Alipay и WeChat Pay функционируют фрагментарно», – объясняет она.

А без привычных инструментов оплаты туристы тратят меньше – и оставляют меньше денег в местной экономике.

Самадова уверена, что для устойчивого роста нужно решить несколько задач:

обеспечить широкое внедрение китайских платежных систем,

сделать двуязычные интерфейсы стандартом,

активнее вступать в партнерства с китайскими туроператорами.

Групповые туры по-прежнему доминируют

Отдельный фактор, влияющий на распределение турпотока – формат поездок. И здесь пока сохраняется специфика китайского рынка.

«Основной формат – групповые туры от 5 до 50 человек со сроком пребывания до 15 дней», – отмечает Самадова.

Индивидуальный безвиз пока работает не в полной мере, и полноценный рост самостоятельных поездок ожидается позже.

Это создает как преимущества (предсказуемость потока), так и ограничения для регионов, которые не всегда готовы принимать крупные группы круглый год.

Дальний Восток: привлекательный, но ограниченный в развитии

Эксперты сходятся во мнении: потенциально именно приграничные территории могут стать главными бенефициарами безвиза. Однако сейчас рост в регионе будет «сдержанным».

По словам Самадовой, ключевые причины – инфраструктурные разрывы и упомянутая проблема с платежами.

Михайлов подтверждает: спрос на короткие поездки на Дальний Восток в Китае огромен, но он реализуется только если турист уверен в удобстве сервиса и прозрачности расчетов.

Новые точки роста: малые города и внутренняя «экзотика»

По оценке экспертов, уже в 2025–2026 годах может начаться тренд на «вторую волну» китайского туризма – путешествия в менее известные, но самобытные российские города.

Самадова считает, что перспективы открываются у:

городов Золотого кольца;

малых исторических городов;

природных территорий Сибири;

курортов Черноморского побережья.

Однако для реализации потенциала нужны инвестиции в инфраструктуру – от гостиниц до мобильных сервисов:

«Малые города могут стать новыми точками роста, но для этого необходимо развитие платежных сервисов, создание двуязычных интерфейсов и партнерство с китайскими туроператорами», – подчеркивает она.

Дергак добавляет, что интерес китайских туристов к таким направлениям уже заметен.

«Мы видим растущий интерес к древним городам Золотого кольца, природным чудесам Сибири и, конечно, к Байкалу. Туристы ищут аутентичность и уникальный опыт», – говорит она.

Инвестиционная волна: гостиницы могут подешеветь на 10–15 %

Введение безвиза стимулирует не только туристический, но и инвестиционный поток. По оценкам Самадовой, китайские компании готовы войти в российский гостиничный рынок в формате совместных проектов.

«Использование китайского строительного оборудования и участие инвесторов может снизить капитальные затраты на 10–15 %», – говорит она.

Это особенно важно для Дальнего Востока, где дефицит качественных средств размещения до сих пор появляется в пиковые сезоны.

Безвиз – не магия: эффект будет зависеть от готовности регионов

Все эксперты сходятся в одном: безвизовый режим создает значительный потенциал роста, но сам по себе не гарантирует резкого увеличения числа поездок.

Необходимы:

стабильная платежная инфраструктура,

сервис на китайском языке,

маркетинговая работа в КНР,

развитие прямых авиарейсов,

обучение гидов и персонала,

комфортная городская среда.

Если эти условия будут выполнены, Россия сможет не только вернуться к допандемийным показателям, но и превзойти их.

Что ждет Россию в 2026 год

Эксперты предполагают, что уже в ближайшем году поток туристов из Китая может вырасти на 20–40 %. При оптимальном развитии инфраструктуры – и вдвое.

«Мы увидим резкий рост краткосрочных поездок в приграничные регионы – это неизбежно. А далее, по мере развития сервиса, будет расти интерес к крупным городам и природным территориям: Байкалу, Мурманску, Сибири», – прогнозирует Михайлов.

Дергак уверена, что столицы продолжат оставаться точками притяжения:

«Сочетание культурной ценности, транспортной доступности и развитого сервиса делает Москву и Петербург естественным выбором для туристов из КНР».

Самадова же подчеркивает системный вывод: