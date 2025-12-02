Почему россияне зимой выбирают Архыз и Шерегеш

Средняя стоимость ночи в отелях курортов Архыз и Шерегеш составляет 7-12 тысяч рублей в сутки на двоих с завтраками, а дневной ски-пасс в Шерегеше начинается от 950 рублей, заявили НСН в "Алеан".

Курорты Архыз и Шерегеш стали самыми популярными для горнолыжных развлечений по итогам прошлого и 2025 года, а на декабрь и новогодние праздники отели там забронированы уже на 70%. Об этом НСН рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», в 2025 году каждое десятое бронирование приходится на долю активных путешествий. В топ-5 горнолыжных курортов для встречи нового 2026 года вошли Архыз, Шерегеш, Домбай, Красная Поляна, Хибины и Кировск. В «Алеан» заявили, что рост интереса к Архызу и Шерегешу намного опережает популярность других курортов.

«Спрос на Архыз и Шерегеш растет быстрее, чем на другие горнолыжные курорты России. По итогам сезона спрос на них может вырасти еще до 20%. Агентство по туризму Кузбасса рассчитывает на рост турпотока на 10% в сезоне-25/26. По данным пресс-службы «Архыза», в марте курорт побил собственный рекорд по посещаемости: за зимний сезон-2024/2025 количество туристов превысило 760 тысяч человек. Если позитивная динамика продолжится, курорт приблизится к отметке в 1 млн туристов за декабрь-март», - рассказали в «Алеан».

В АТА назвали самые популярные горнолыжные курорты России

В турагентстве со ссылкой на пресс-службу курорта также раскрыли, что на декабрь и праздничные новогодние даты отели на курорте уже забронированы почти на 70%. Наращивать турпоток что на Архыз, что на Шерегеш, позволяет постоянно расширяющийся номерной фонд.

«Так, в Шерегеше в этом зимнем сезоне открываются апарт-комплекс на 302 номера и отель на 37 номеров. На Архызе с декабря прошлого года открылось три отеля сети Alean Collection. Вообще на Архызе сегодня открыто 30 отелей категории 4 и 5* с общим номерным фондом 1 992 номеров. Инфраструктура многих отелей включает спа-центры и бассейны. Средняя стоимость размещения в отелях курортов составляет 7 -12 тысяч рублей в сутки на двоих с завтраками», - отметил туроператор.

В свою очередь, коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах назвала основные преимущества обоих курортов.

«В числе главных преимуществ Шерегеша - ранний старт и позднее завершение сезона катания (с середины ноября до конца апреля), комфортное обучение для новичков за счет большого числа широких и пологих трасс, а также возможности безопасного внетрассового катания и фрирайда для опытных лыжников и сноубордистов. И, конечно, легкий и идеально подходящий для катания “снег-пухляк”. В свою очередь курорт Архыз ценят за разнообразие трасс, современные канатные дороги с высокой пропускной способностью, широкий выбор развлечений и активностей. Также на курорте высокий спрос на прогулки на снегоходах и экскурсии в альпака-парк», - отметила она.

Также в «Алеан» раскрыли, кто преимущественно отдыхает на курортах Шерегеша и Архыза и за счет чего туда удается привлечь молодежь.

«По данным Агентства по туризму Кузбасса, 80% гостей Шерегеша составляют туристы из Сибирского федерального округа, а на Архыз съезжаются туристы с Краснодарского края, Ростовской области, республик СКФО. На обоих курортах много активной молодежи. Молодежь в Шерегеш удается привлечь за счет низкого “ценового порога”. Цены на автобусные туры на выходные с доставкой и проживанием из близлежащих городов стартуют от 10 900 рублей. Также там есть возможность выбрать подъемник по цене и не покупать ски-пасс, а пользоваться разовыми подъёмами. Стоимость дневного ски-пасса на курорте начинается от 950 рублей», - подытожили в «Алеан».

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил НСН, что отдых в Сочи в предстоящие новогодние праздники обойдется туристу существенно дороже, чем поездка в Египет.